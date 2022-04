زمین سے محبت‘ زمین کے محافظ

شیئر کریں:

معزز قارئین !۔اُن دِنوں اقوام متحدہ کے ارکان کی تعداد 154 تھی جب، 21 مارچ 1970ء کو، "Earth Day / Earth Hour"۔ یعنی ( زمین کا دِن یا زمین کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنے ) کا’’ تہوار‘‘ منانے کا رواج شروع ہُوا۔ کل 22 اپریل کو، پاکستان سمیت اقوام متحدہ کے 192 ارکان ملکوں نے یہ تہوار منایا ۔ اِس تہوار کو"Happy Earth Hour" یا "The Fashion Of Earth Hour?" بھی کہا جاتا ہے لیکن، کل مَیں نے پاکستان کے ایک نیوز چینل پر "Earth Day" یا "Happy Earth Hour" کو زمین سے محبت یعنی۔ "Love To The Earth" کا نام بھی دِیا گیا تو، مجھے بہت اچھا لگا۔ مَیں سوچ رہا تھا کہ "Earth Day" یا "Earth Hour" کو، ارض ِ پاکستان کے محافظوں ، پاکستان کی مسلح افواج کے غازیوں اور شہیدوں کو کیوں نہ یاد کِیا جائے؟۔

خوش پوش طبقے کے نخرے یعنی "Fashion" کے طور پر سرکاری اور پرائیویٹ عمارتوں اور بڑے گھروں کی’’اضافی بتّیاں بُجھا کر(اورموم بتّیاں؎ جلا کر) ہر سال مارچ یا (کل 22 اپریل کو) ، دُنیا بھر میں توانائی کے تحفظ، گلوبل وار منِگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کیلئے، کُرہّ ٔ ارض سے محبت کا اظہار کِیا جاتا ہے۔ جب روشنی اور حرارت نے بجلی کا نام نہیں پایا تو، گھروں میں کسی نہ کسی روغن (تیل) کے چراغ جلائے جاتے تھے لیکن، اُس دَور میں بھی بے شمار لوگوں کے گھروں میں چراغ جلا کر اندھیرا دُور کرنے کی استطاعت بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔مَیں نے کئی سال پہلے ماہِ رمضان کی آمد پر ۔’’ ایک ماہ روزے-’’ نوماہ فاقے‘‘-کے عنوان سے ایک کالم لکِھا تھا۔اُسکی تفصیل کسی اور وقت سہی معاملہ یہ ہے کہ زمین پر کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ کی فانی مخلوق تک تو، توانائی اور روشنی کی شکل میں بجلی پہنچی ہی نہیں۔ سُورۂ رحمن میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں بھی ، انہی لوگوں نے اُچک لِی ہیں کہ، جِِن کے ہاتھ بہت ہی لمبے ہیں۔ قانون کے ہاتھوں سے کئی گُنا لمبے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ…

روشنی لُوٹ لی ، اُبھرے ہُوئے میِناروں نے

پست ذرّوں کے مُقّدر میں ، وہی رات رہی

کل جب پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے 22اپریل کو ارتھ آور منایا تو میرے دوست ’’شاعرِ سیاست ‘‘ نے کہا کہ …

’’ گندے پانی میں ، عکسِ جام جمؔ

روٹی ، کپڑا ، مکان کا ، کیا غم ؟

لوڈشیڈنگ ہے ، روز کا معمول

’’ارتھ آور‘‘-منا رہے ہیں ہم ‘‘

’’مملکت کا پانچواں ستون!‘‘

معزز قارئین !۔ غلام اسحاق خان 13 دسمبر 1988ء سے 18 جولائی 1993ء تک صدرِ پاکستان رہے تو، جون 1992ء میں ’’ نوائے وقت ‘‘ میں میرے کالم کا عنوان تھا ’’ فوج مملکت کا پانچواں ستون !‘‘ غلام اسحاق خان کے بعد20 جون 2001ء تک جناب وسیم سجاد ، جناب فاروق لغاری اور جناب چودھری محمد رفیق تارڑ 20 جون 2001 ء سے 18 اگست 2008ء تک جنرل پرویز مشرف صدرِ پاکستان رہے ۔ مَیں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن، میرا جی چاہتا ہے کہ مَیں اپنے اُس ملّی ترانے کے کچھ اشعار ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں ، جو مَیں نے 6 ستمبر 1965ء کی جنگ کے دَوران پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کی شان میں لکھا تھا ۔ ملاحظہ فرمائیں…

اے مادرِ وطن ترے پیاروں کی خیر ہو

زُہرہ نگاروں، سینہ فگاروں کی خیر ہو!

اے مادرِ وطن، ترے پیاروں کی خیر ہو!

یوں حُسنِ لازوال سے، رَوشن ہیں بستیاں!

جیسے کہ آسمان سے ،اُتری ہو کہکشاں!

تیرے فلک کے، چاند ستاروں کی خیر ہو!

اے مادرِ وطن، ترے پیاروں کی خیر ہو!

مٹی کا تیری رنگ، زَر و سیم کی طرح!

دریا رَواں ہیں، کوثر و تسنیم کی طرح!

جنت نشان، مست نظاروں کی خیر ہو!

اے مادرِ وطن، ترے پیاروں کی خیر ہو!

دُنیا میں بے مثال ہیں، ارباب فن ترے!

ہر بار فتح یاب ہُوئے، صف شکن ترے!

شاہ راہِ حق کے ،شاہ سواروں کی خیر ہو!

اے مادرِ وطن، ترے پیاروں کی خیر ہو!

پھیلے ہُوئے ہیں، ہر سو وفائوں کے سِلسلے!

مائوں کی پر خُلوص دُعائوں کے سِلسلے!

مضبوط، پائیدار، سہاروں کی خیر ہو!

اے مادرِ وطن، ترے پیاروں کی خیر ہو!

’’علاّمہ اقبالؒ / قائداعظمؒ ! ‘‘

معزز قارئین !۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں قربانیاں دینے والے تحریک پاکستان کے بہت سے کارکنان ماشاء اللہ حیات ہیں اور اُن کی اولاد بھی جو، ہر دَور میں علاّمہ اقبالؒ قائداعظم ؒ کے تصّورِ پاکستان کو یاد کرتے ہیں ، میری عُمر اِس وقت 85 سال ہے ، مجھے نہیں معلوم کہ ’’ وہ پاکستان کب قائم ہوگا؟‘‘ لیکن، مَیں نے 20 فروری 2014ء کو، ’’ نظریہ پاکستان کانفرنس‘‘ کے موقع پر ’’ نظریۂ پاکستان ٹرسٹ‘‘ کے سیکرٹری جنرل (اب ) مرحوم سیّد شاہد رشید کی فرمائش پر ملّی ترانہ لکھا جس پر ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جناب ِ مجید نظامیؒ نے مجھے ’’ شاعرِ نظریۂ پاکستان‘‘ کا خطاب دِیا تھا۔ مَیں اُس ترانے کے دو شعر قند ِ مکرر کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہُوں …

پیارا پاکستان ہمارا ، پیارے پاکستان کی خیر!

پاکستان میں رہنے والے ، ہر مخلص انسان کی خیر!

خِطّۂ پنجاب سلامت ، خیبر پختونخوا ، آباد!

قائم رہے ہمیشہ ، میرا سِندھ ، بلوچستان کی خیر!

’’پاکستان کی شَہ رگ ہے کشمیر‘‘ بقول بابائے قوم ؒ!

اپنے عُدو سے ، چھڑا کے رہینگے ، شَہ رگ پاکستان کی خیر!

٭…٭…٭