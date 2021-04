سینیٹر شیری رحمان نے مکمل لاک ڈاﺅن کا مطالبہ کردیا

پاکستان پیپلزپارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے ملک میں کورونا کی بلند سطح کے باعث مکمل لاک ڈاﺅن کا مطالبہ کردیا، سینیٹرشیری رحمان نے ہفتہ کو اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر این سی او سی کے کورونا کے اعداد و شمار شیئر کیے،انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج بھی کوروناکی مثبت شرح بلند ہے، اب وقت ہے کہ تمام اجتماعات سمیت سب چیزیں بندکردی جائیں،شیری رحمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے سبب پابندی کے لیے 2 ہفتوں کا انتظارنہ کیا جائے، صوبے اپنے طور مزیدکام نہیں کرسکتے۔

Pakistan heading towards acute oxygen shortage,warn producers. So far they can manage by diverting oxygen to healthcare, but ⁦@OfficialNcoc⁩ wake up, see the signs. Don’t take us into covid Armageddon like Modi did for poor Indians. Act NOW not 2wks https://t.co/H07Bf3Woof