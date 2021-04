اتوار سے 60 سے 64 سال کے عمر کے لیے واک ان ویکسینیشن کا آغاز ہوگا، اسد عمر

شیئر کریں:

وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور سربراہ این سی او سی اسد عمر کا کہنا ہے کہ اتوار سے 60 سے 64 سال کے عمر کے لیے واک ان ویکسینیشن کا آغاز ہوگا۔انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ 65 سال اور اس سے زیادہ کے لیے واک ان ویکسینیشن پہلے ہی جاری ہے۔وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام 60 اور زیادہ عمر کے رجسٹرڈ افراد ویکسینیشن سینٹر جاکر ویکسین لگوائیں۔این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کورونا ویکسین لگوانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کررہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، دنیا بھرمیں ویکسین کی جتنی طلب ہےاتنی سپلائی نہیں ہے، یورپ اور برطانیہ میں جس تعداد میں ویکسین تیار ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، یورپ بھی ویکسین باہر سے لینے کا سوچ رہا ہے۔

Starting tomorrow, Sunday, walk in vaccination for those who are between 60 to 64 years old will be started. Walk in for 65 and above has already been open. All those 60 and above who are registered go to your vaccination center and get vaccinated. Vaccination open on sunday also

— Asad Umar (@Asad_Umar) April 24, 2021