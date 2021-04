وزیراعظم نے ملکی معیشت پر بڑی خوشخبری سنادی

وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکائونٹ کے ذریعے موصول ہونے والے فنڈز ایک ارب ڈالرسے بڑھ گئے ہیں۔وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ روشن ڈیجیٹل اکانٹ کے ذریعے موصول ہونے والے فنڈز ایک ارب ڈالرسے بڑھ گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مثبت ردعمل پر میں بیرون ملک مقیم اپنے پاکستانیوں کا مشکور ہوں۔وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اہم سنگ میل طے کرنے پر سٹیٹ بینک سمیت دیگر بینکوں کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔

Alhamdulillah, funds received through #RoshanDigitalAccount have crossed $1bn. I would like to thank our overseas Pakistanis for their overwhelming response; also appreciate the efforts of SBP & banks for achieving this significant milestone in such a short period. #1billionRDA pic.twitter.com/YNksGLXzpM