شفاءرحمن خان

sorry اےک ایسا خوبصورت لفظ ہے جس کے بولنے سے انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے چہرے پر خوشی آجاتی ہے رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں لیکن اسے بولنے کے لئے بہت زیادہ ظرف، ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اکثر انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں اتنی ہمت و حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی مان بھی لیں تو sorry ہی کہہ دیں۔

ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بھی تو سربسجود ہو کر شرمندگی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں تو ہم اللہ ہی کی اشرف المخلوقات سے کیوں معافی مانگنے سے ہچکچاتے ہیں کیوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان میں ego نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر انسان میں ego ہو تو وہ sorry کبھی نہیں بول سکتا اور نہ ہی انسان میں بدلے کی چاہ ہونی چاہیے کیونکہ بدلہ لینے کی چاہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔

لازمی نہیں کہ sorry منہ سے بولا ہی جائے بلکہ sorry کارڈ، چاکلیٹ، پھول، ٹیڈی بیئر یا دوسرے گفٹ دے کر بھی sorry بولا جا سکتا ہے تو لہٰذا اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہئے اور sorry بول دینا چاہیے تا کہ دل پر کوئی بوجھ نہ رہ پائے۔

ہر انسان کو معافی مانگنی چاہئے

عرش والے سے بھی، فرش والے سے بھی