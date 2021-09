خاتونِ اول ثمینہ علوی کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت

اسلام آباد: کورونا وائرس نے وزیر اعظم ہاؤس کے بعد ایوانِ صدر کا رخ کر لیا/خاتونِ اول ثمینہ علوی بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئیں جن کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر رات گئے اپنے پیغام میں خاتونِ اول ثمینہ علوی نے کہا کہ ایک روز قبل میں نے کورونا کا ٹیسٹ کرایا تھا جس کا نتیجہ مثبت نکلا۔ میرے جسم میں کورونا وائرس پائے جانے کی تصدیق ہوگئی۔

I was tested positive for covid, day before. I have a little bit of weakness but Alhamdulillah doing well otherwise. Request all to keep me in your prayers please.

Thank you.