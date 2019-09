لاء گیٹ میں سنگین غلطیاں، قانون کے طلبا کاچیئرمین ایچ ای سی کے نام خط

شیئر کریں:

اسلام آباد(چوہدری شاہد اجمل)لاء گریجویٹ ایسسمنٹ ٹیسٹ (لاء گیٹ) میں سنگیں غلطیوں کی نشاندہی کے حوالے سے قانون کے طلباء نے چئیرمین ایچ ای سی کے نام کھلا خط لکھ دیا ہے ،خط میں ٹیسٹ میں سامنے آنے والی غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ طلباء کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی اپیل کی گئی ہے،طلبا نے چیف جسٹس آف پاکستان اور ملک بھر کی بار کونسلز سے بھی اس حوالے سے کردار ادا کر نے کا مطالبہ کیا ہے ،ادھر وکلاء رہنمائوں نے کہا ہے کہ ٹیسٹ میں جتنے سولات میں غلطیاں ہیں ،طلباء کو اتنے رعایتی نمبر دئیے جائیں اور یہ ٹیسٹ لینے کا اختیار پاکستان بار کونسل کے پاس ہی ہو نا چاہیئے۔پاکستان بارکونسل کی ایگزیکٹیو کمیٹی کے چئیرمین حافظ محمد ادریس نے اس حوالے سے اپنے موقف میں کہا کہ طلباء کو مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے جتنے سوالوں میں غلطیاں ہیں اتنے رعایتی نمبر طلبا کو دینے چاہئیں،انہوں نے کہا کہ اس ھوالے سے عام طور پر مروجہ روایات موجود ہیں ان کی روشنی میں رزلٹ بنایا جانا چاہیئے تاکہ طلباء کے وقت کا بھی حرج نہ ہو ،اسلام آباد بار کونسل کی بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے چئیرمین جاوید سلیم شورش نے کہا کہ تمام طلباء کو گلط سولات کے مساوی نمبر دیئے جانے چاہئیں،اصولی طور پر پیپر بنانے اور لینے کا اختیار پاکستان بار کونسل کے پاس ہی ہونا چاہیئے ،انہوں نے کہا اس حوالے سے تمام بار کونسلز کی مشاورت کے ساتھ پالیسی پر نظر ثانی کر نے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء کو مسائل درپیش نہ ہوں۔میں سمجھتا ہوں کہ اایچ ای سی کے زریعے سے یہ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ درست نہیں ہے۔تفصیلات کے مطابق ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے 15ستمبر کو ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے قانون کی ڈگری مکمل کر نے والے ملک بھر کے طلباء سے لاء گریجویٹ ایسسمنٹ ٹیسٹ (لاء گیٹ) لیا گیا ،اس سے پہلے یہ ٹیسٹ اگست کے مہینے میں ہو نا تھا جسے ٹیسٹ کی تاریخ کے صرف ایک دن قبل بوجوہ ملتوی کر دیا گیا تھا،15ستمبر کو ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے ایچ ای سی کی طرف سے کسی قسم کا اعلان میڈیا یا اخبارات میں نہیں کیا گیا اور بعض طلباء کو نئی تاریخ کا علم بھی نہ ہو سکا جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میں شرکت ہی نہ کر سکے ،دوسری جانب جو ٹیسٹ لیا گیا اس میں بھی سنگین نوعیت کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے طلبا کو مشکلات کا سامنا کر نا پڑا ۔طلباء نے چئیرمین ایچ ای سی کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ٹیسٹ میں سامنے آنے والی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے ،خط میں کہا گیا ہے کہ 15ستمبر کے ہونے والے لا گیٹ ٹیسٹ میں بے شمار غلطیوں کی وجہ سے کئی ہزار طلبا یقینی کامیابی کی بجائے واضح ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں،جبکہ طلبا کی طرف سے ان غلطیوں کی واضح طور پر نشاندہی ہو چکی ہے لہٰذ اب اصول یہ ہے کہ طلبا ء کو ان غلطیوں کی نذر ہو نے بجائے غلط سوالات کے اضافی نمبر دیئے جائیں۔طلبا نے لکھا ہے کہ ایک سوال میں نیچرل لائ(Natural Law)کے متعلق تو پوچھا گیا ہے مگر جواب میں اسکے لیے آپشن ادھورا دیا گیا،اسکا درست جواب آپشن اے اینڈ آپشن بی بنتا ہے،لیکن ٹیسٹ میں وہ آپشن نہیں دیا گیا، ، اسی طرح سے ایک غیر ملکی شہری کے متعلق پوچھا گیا ہے،لیکن سوال میں ابہام یہ ہے کہ اس غیر ملکی شہری کا سٹیٹس اور حیثیت واضح نہیں کی گئی کہ وہ کون ہے ؟آیا وہ عام شہری ہے یا کوئی سفیر ہے ؟کیوں کہ عام غیر ملکی شہری اور اک غیر ملکی سفیر کے لیے پاکستان میں الگ الگ نوعیت کا قانون ہے،پوائنٹ نمبر 3میں بھی ادھورا سوال پوچھا گیا ہے،کیونکہ کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ تمام ایف آئی آرکس کس نوعیت کی تھیں ؟ ایف آئی آرکو درج کروانے والا شخص کوئی ایک تھا یا مختلف لوگ تھے ؟وہ تمام ایف آئی آرجرائم کے متعلق تھیں یا مختلف نوعیت کی تھیں ؟جب واضح ہی نہیں ہو رہا کہ گزشتہ ایف آئی آراور جرائم کی نوعیت کیا ہے تو طلبا کیسے کسی شخص کے گزشتہ کردار کے متعلقہ یا غیر متعلقہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں ؟جب سوال واضح ہی نہیں ہے تو اسکا ٹھیک جواب کیا دیا جا سکتا ہے، پوائنٹ نمبر 4میں شہری کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی Estate’’جائیداد‘‘کے ساتھ ساتھ اپنی State ’’ریاست‘‘بھی وصیت کر سکتا ہے،اس سوال میں طلبا سے جائیداد) کی بجائے (ریاست) کے متعلق پوچھا گیا ہے۔کہ اک شخص کس حد تک اپنی ریاست کو وصیت کر سکتا ہے ؟؟؟جب کہ سوال Estate’’جائیداد‘‘کے متعلق پوچھا جانا چاہیے تھا،کیونکہ ایک شہری اپنی ریاست کو کیسے فروخت یا وصیت میں دے سکتا ہے ،پوائنٹ نمبر 5میں پاکستان کے پہلے دستوری آئین کو 1956کی بجائے انڈیا ایکٹ کا آئین ثابت کیا گیا ہے،کیونکہ انڈیا ایکٹ کو تو اختیارکیا گیا تھا اور وہ پاکستان کی کسی اسمبلی سے تشکیل نہیں پایا تھا،لہذا وہ پاکستان کا پہلا آئین کیسے ہو سکتا ہے پوائنٹ 7میں غلطی یہ تھی کہ اسلامک لا میں طلبا سے پوچھا گیا کہ استحسان،استدلال،عرف اور فتوہ میں سے کونسا اسلامی قانون کا ماخذ نہیں ہے،زیادہ تر قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فتوی بھی اسلامی قانون کا اک ذریعہ ہے،اور اگر آپکے مطابق فتوہ اسلامی قانون کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر نصاب کی زیادہ تر کتب اور ٹیسٹ گائیڈز میں طلبا کو کیوں آخر غلط نصاب پڑھایا گیا اور انکو کنفیوز کیا گیا ؟؟؟لہذا کسی اور کی طرف سے کی گئی غلطی کی سزا طلبا ہرگز نہیں بھگتیں گے۔7. Which is not a source of islamic law،Isthsan،Istdlal ،Urf،Fatwa.،طلبا نے مطالبہ کیا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر ان تمام 7غلطیوں کا ازالہ کر کے کم مارجن سے رہ جانے والے طلبا کے لیے فائنل رزلٹ میں 7کے لگ بھگ مارکس کا اضافی بندوبست کر کے انکو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے۔