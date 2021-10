اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کی خوفناک لہر

شیئر کریں:

محبوب احمد

mahkhushi786@gmail.com

آج دنیا کوایک طرف’’ کووڈ19 ‘‘کے ساتھ ساتھ معاشی بحران اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش خطرات جیسے سہ طرفہ چیلنجز کا سامنا ہے تو دوسری طرف مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر انہیں انتہاء پسندی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے ۔ امریکہ اوریورپ میں نہتے مسلمانوں پر حملے اور مقدس مقامات میں عبادت پر پابندی،مسلم خواتین کو اپنی پسند کا لباس پہننے کے حق سے انکار اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت ،برما میں روہنگیائی مسلمانوں کو نذر آتش کرنے ،یہودی اور ہندو بستیوں کی تعمیر کیلئے فلسطینیوں اور کشمیر یوں کی نسل کشی کے پے درپے واقعات سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تشویشناک رجحان نے معاشرے کو کتنی تیزی کے ساتھ منقسم کر کے رکھ دیا ہے۔اسلام کیخلاف نازیبا بیانات، توہین رسالت و قرآن پاک کے واقعات اور نہتے مسلمانوں کا قتل عام مغرب میں تیزی سے پھیلتے ہوئے’’ اسلامو فوبیا‘‘ میں اضافے کا باعث بن رہا ہے مگر ان ممالک کی حکومتیں بھی اسے روکنے میںبے بس دکھائی دے رہی ہیں۔آج فلسطین،کشمیر اور بھارت میں ’’اسلامو فوبیا‘‘ کی خوفناک لہر بھیانک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے جہاں دہشت گردی کو اسلام سے جوڑکرانتہا ء پسندوں کے ہاتھوںمسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔ ریاست جموں و کشمیر پر’’بنیئے‘‘ اور فلسطین پر ’’صہیونیوں‘‘کا غیرقانونی تسلط مسلم دشمن توسیع پسندانہ عزائم کا واضح ثبوت ہے ،اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ خطے میں پائیدار امن کا دارومدار جموں و کشمیر اور فلسطین کے مسئلہ کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل ہونے میں ہی ہے لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت نے انہیں پائوں تلے روندرکھاہے۔مقبوضہ علاقوں کی آبادی کا تناسب بدلنے کے لئے اجتماعی سزائیں دے کر گائوں اور مضافاتی علاقے تباہ کئے جارہے ہیں اور اس کابخوبی اندازہ بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جامع رپورٹ بعنوان’’ Choice and Prejudice:Discrimination against Muslims in Europe‘‘ سے لگا یا جا سکتا ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیاہے کہ’’ مسلمانوں کے خلاف تعصبات کو ختم کرنے کے بجائے اکثر یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ اسلام اور مسلم مخالف عناصر کی ناز برداری کرنے میں ان ملکوں کی سیاسی جماعتیں اور حکام پیش پیش ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح ان کے ووٹ حاصل کر سکیں۔منفی شبیہہ سازی اور تعصبات کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف امتیازات میں اضافہ ہو رہا ہے‘‘۔

دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کے قلب میں واقع اسرائیل نامی ناجائز صہیونی ریاست کے ذریعے 20ویں صدی کے اوائل میں جس طرح جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر فلسطین کو اپنے قبضہ میں کرنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا بالکل اسی طرح 1948ء میں مقبوضہ وادی پر قائم کیا گیا فوجی تسلط برقرار رکھنے کیلئے بھارت جدوجہد آزادی سے وابستہ کشمیریوں کی آواز دبانے کیلئے کوئی بھی ہتھکنڈہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کررہا۔سی آئی اے ،آر ایس ایس ،’’را‘‘اور ’’موساد‘‘ کی جانب سے پھیلائے گئے نفرت انگیز نظریات اور امتیازی قوانین نے کروڑ وںمسلمانوں کیخلاف خوف و تشدد کی ایک لہر پیدا کر رکھی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے انہدام کے بعد فلسطین کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول سے نکل کر برطانیہ کے قبضہ میں آیاتھا۔ 1939ء میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہٹلرنے یہودیوں کوچن چن کر قتل کروایالیکن جونہی1945ء میں اس کا اختتام ہوا یورپ اور دیگر ممالک میں بکھرے صہیونیوں نے علیحدہ ریاست بنانے ایک تحریک شروع کی۔یاد رہے کہ اسرائیل جب الگ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس وقت اس کا کل رقبہ صرف5 ہزار مربع میل تھا اور اس کی حدود میں کم و بیش5لاکھ یہودی آباد تھے جبکہ اب اسرائیل کا رقبہ34 ہزار مربع میل اورآبادی ایک کروڑ کے لگ بھگ ہے۔توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کیلئے1967ء میںسامراجی اور استعماری ہتھکنڈوں کے باعث لاکھوں فلسطینی اردن،لبنان اور شام میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے،1975ء میں اردن کی شاہی افواج نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے جس طرح قتل عام کیا اس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی جسے ’’سیاہ ستمبر‘‘ کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوتوا اور آر ایس ایس کی سوچ کی حامل بی جے پی سرکاربھی مسلم دشمنی کی ساری حدیں عبور کر کشمیر کی خصوصی حیثیت مٹانے کیلئے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے درپے ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اقلیتوں بشمول سکھوں کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ۔’’بنیئے‘‘ کا اصل ایجنڈااکھنڈ بھارت کی صورت میں اس کے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کا ہے جس کے تحت وہ برصغیر میں مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں اپنی ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لینا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ خطے میں انتہاء پسند وں نے ہندو جنونیت کی جو آگ بھڑکا رکھی ہے وہ پوری دنیا کی تباہی پر منتج ہورہی ہے ۔تسلط و طاقت کے فلسفہ پر قائم ناجائز صہیونی ریاست اور بی جے پی حکومت کے ظلم و جور اورسفاکیت و بربریت کا سلسلہ ہر آنے والے دن کے ساتھ دراز تر ہوتا جا رہاہے۔

سامراج اسلامی تشخص کے خاتمہ کیلئے شروع دن سے ہی برسر پیکار ہے لہٰذا مذموم مقاصد کی تکمیل کیلئے مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ مقدس مقامات کی بے حرمتی معمول بن چکی ہے۔مغرب کی ہمہ گیر حمایت اور اقوام متحدہ کی کی سستی وکاہلی نے فلسطینیوںاور کشمیریوںکے خلاف اسرائیل اور بھارت کو اپنی توسیع پسندانہ پالیسیاں جاری رکھنے کے سلسلے میں مزید گستاخ بنا رکھاہے جو اس وقت بھی ایٹمی ٹیکنالوجی اور خطرناک جوہری ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ میں سبقت حاصل کرنے کیلئے تگ ودو میں مصروف ہیں۔امریکہ اور برطانیہ کی آشیرباد پریہودو ہنود فلسطین اور کشمیر کے حقیقی وارثان کو بیدخل کر کے ان کی نسل کشی میں مصروف ہیں ۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت اور یو این نے اسی بدترین صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے متعدد بار مقبوضہ علاقوں میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور جنگی جرائم سے ہونے والی ہلاکتوں کی تحقیقات کے دلفریب نعرہ لگائے لیکن تاحال ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ۔ عراق میں صدر صدام کی حکومت کے خاتمے کے دس سال بعد عرب ممالک میں چلنے والی عوامی تحریکوںکے نتائج خانہ جنگی کی صورت میں آج بھی جاری ہیں۔بہار عرب(Arab Spring) کو تقریباً ایک دہائی گزر چکی تیونس ، الجیریا، لبنان ،لیبیا ،شام اور یمن خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہیں۔دوسری جانب1948 ء میں وجود پانے والی صہیونی ریاست جسے عرب ملکوں نے کبھی بھی تسلیم نہ کیاتھا ،آج اس اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوارکرنے کے بعد یہ عرب ممالک ایک چیز واضح کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ بعض ملکوںنے تو یہاں تک اشارہ دے دیا ہے کہ فلسطین کو الگ ملک بنانے کا مطالبہ اب ان کی ترجیحات میں شامل نہیںاور وہ مستقبل میں بھی ایسا ہونے کا امکان نہیں دیکھ رہے حالانکہ دو ریاستی حل کا خیال اسرائیل کے قیام سے ایک سال قبل 1947ء میں سامنے آیاتھا جب اقوام متحدہ نے برطانیہ کے زیر انتظام فلسطینی علاقے میں یہودی ریاست کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا، اس قرار داد میں کہا گیا کہ فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی اورایک عرب ریاست قائم ہو گی لیکن1967ء کی جنگ میں اسرائیل نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا لہٰذااب فلسطینی معاشرہ کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔

’’کرونا‘‘ کی آڑمیں فلسطین اور کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اس پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی لمحہ فکریہ سے کم نہیں۔اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم او آئی سی نے گو کہ مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کو درپیش مسائل عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازعہ قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کیلئے آواز بلند کی لیکن آج تک جنرل اسمبلی کے جتنے بھی اجلاس منعقدہوئے ان کا محض’’ آمدن، نشستند‘ گفتند اور برخاستند‘‘ کے علاوہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔فلسطین اور کشمیر کا تنازعہ چونکہ مستقل طور پر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی توثیق کی جا چکی ہے لیکن آج تک اس کے مستقل اور پائیدار حل کیلئے ٹھوس بنیادوں پر لائحہ عمل طے نہیں کیا جا سکاجس سے اس عالمی ادارے کی’’ جانبداری ‘‘کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانات مغربی ملکوں کے مہذب اور جمہوری ہونے کے دعوئوں کی نفی ہے جس کا تدارک وقت کا تقاضا ہے۔اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ کسی قوم کی نسل کشی اور آزادی سلب کر کے امن کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔لہٰذا مسلمانوں پر شدت پسندی کا ملبہ ڈالنے والوں کو حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنی سوچ بدلنا ہو گی۔ مسلم ممالک کو چاہئے کہ وہ اسلام کے بارے میں پیدا کی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے مئوثر اور فعال پلیٹ فارم پرجدوجہدکریں۔ کیونکہ یورپ اور امریکہ میں کروڑوں مسلمان مقیم ہیں لہٰذااب انہیں اپنے تحفظ کیلئے مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا ہو گا۔ ’’اسلامو فوبیا‘‘ ایک ایسا خوفناک رجحان ہے جس کا یکجہتی سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہاں ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ اقوام متحدہ اس کا تدارک کرنے کیلئے بین الاقوامی مکالمہ شروع کروائے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے خطے میں امن کو لاحق خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک نئی عالمی جنگ روکنے کے اقدامات اٹھانے کا جواشارہ کیاہے اس پر اقوام عالم کو سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے فوری مئوثر اقدامات اٹھانے چاہئیںکیونکہ اس کے بغیر پائیدار امن کا حصول ناممکن ہے۔