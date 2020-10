خطے کے ممالک میں تجا رت و سر ما یہ کاری کو فروغ  دینا چاہیے:میاں انجم نثار 

شیئر کریں:

لاہور(کامرس رپورٹر) ای سی اوچیمبر آف کامرس اور انڈسٹر ی کے 28ویں ایگز یکٹو کمیٹی اور 18ویں جنرل اسمبلی اجلاس کا انعقا د بذریعہ ویڈ یو لنک ہوا جس میںصدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثا رنے ای سی اوٹر یڈ معا ہدے کے جلد نفاذ پر زور دیا تا کہ خطے کے ممالک کے درمیان تجا رت و سر ما یہ کاری کو فروغ حاصل ہو ۔ صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار نے اجلاس میں ٹیر ف اور نا ن ٹیرف تجا رتی رکا وٹو ں کی بھی نشا ندہی کی جو کہ تجا رت و سر ما یہ کے فروغ میں رکا وٹ ڈالتے ہیں ۔ انہو ں نے ممبر ممالک پر زور دیا کہ و ہ ECOٹر انزٹ ٹر یڈ معاہدہ TIR کنو نشنزAgreement on Protection and Promotion of Investmentمعا ہدے اور ECOویزا اور وائٹ کا رڈ اسکیم کے نفا ذ پر زور دیا تا کہ ممبر ممالک کے در میان سر حدی تجا رت کے ساتھ ٹیکنا لوجی کی منتقلی بھی ممکن ہو سکے ۔ انہو ں نے اجلاس میں سیا حت سے متعلق ممکنا ت کی بھی نشا ندہی کی اور ممبر ممالک سے کہاکہ وہ ٹر انسپورٹ میکنزم تیا ر کر یں جس سے ممبر ممالک کے در میان آمد ورفت بذریعہ روڈ اور ریل ممکن ہو سکے ۔اجلاس میں تا جکستان چیمبر کے صدر جمشید جمعہ خو نزودہ اور آذرئیجان ، تر کما نستا ن، ازبکستان ، قا زقستا ن، کر غستان اور افغانستان کے نما ئندوں نے شر کت کی۔