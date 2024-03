واحد دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی۔۔۔۔

شیئر کریں:



مروہ خان میرانی

marwahkhan@hotmail.com

جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاو¿ں کو رد نہیں کرتا اور اس کی قبولیت حدیث کے مطابق مندرجہ ذیل طریقوں سے ہوتی ہے:

1-یا تو وہ چیز آپ کو عطا کر دی جاتی ہے

2-یا وہ دعا آپ کی کسی آفت مصیبت کو ٹال دیتی ہے

3-یا اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے- (احمد)

لیکن ایک واحد دعا زندگی میں ایسی ہے کہ جب کوئی بھی شخص اپنے سچے دل سے اپنے رب سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو کسی صورت رد نہیں کرتا اور اس کو اس دنیا میں ہی لازمی طور پر قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور وہ دعا "ہدایت" کی دعا ہے۔ اس کا رد ہونے کا امکان صِفر ہے بشرطیہ کہ دعا انتہائی اخلاص سے مانگی جائے۔ اس دعا کو بہترین انداز میں مانگنے کا طریقہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی شکل میں موجود ہے۔جیسا کہ اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے پہلی سورة سورة فاتحہ ہی رکھی گئی ہے جسے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگا جائے اور وہ سیدھا راستہ تب ہمیں حاصل ہو گا کہ جب ہم قرآن پاک کے طریقوں پر عمل کریں گے۔

سورة فاتحہ ایک مکمل دعا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث قدسی سے لگا لیجیے:

"جب بندہ کہتا ہے 'الحمد للہ رب العالمین' اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے 'الرحمٰن الرحیم'، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور کہا 'مالک یوم الدین' اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔

جب وہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ گمراہوں کا، تو اللہ فرماتا ہے: یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا ہے"۔ (مسلم: 395) سبحان اللہ

"ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اوپر سے ایک دھماکے کی آواز سنی۔جبرائیل علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا: یہ ایک دروازہ ہے جو آج آسمان پر کھلا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ دو نوروں کی بشارت سے خوش ہوجاو¿ جو تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ (وہ) سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری (دو) آیتیں، ایک ایک حرف نور ہے"۔ (مسلم)

رسول کریم ﷺنے فرمایا کہ:

" قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورة فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے"۔ (ترمذی)

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا کہ: "قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمد للہ رب العالمین ہے"-(بخاری)

صراط مستقیم کا مل جانا گمراہی کی بیماری سے شفا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے، یہ فریضہ اللہ تعالی نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے؛ اور حضور ﷺنے حکم جاری کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ انسان کو ہدایت کی ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس دعا کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ نا صرف دلی و روحانی بلکہ طبی بیماریوں کی بھی اس میں شفاءہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"سورة فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے"- (بخاری)

ب±خاری و مسلم میں روایت ہے ، جس کا خ±لاصہ کچھ ی±وں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان سفر پر تھے ، راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آکر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے عرض کیا :" ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے ، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضہ نے فرمایا : ہاں! میں دَم کر د±وں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورة فاتحہ پڑھ کر مریض کو دَم کیا ، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا"۔

سورہ فاتحہ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔

حضرت محمد ﷺ نے سورہِ فاتحہ کے بارے میں فرمایا :

"یہی ام الکتاب ( Mother of the book) ہے- یہی ام القرآن Mother of the Quran ہے۔اور یہ قرآنِ عظیم ہے"-

(ترمذی: 3124)

نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے علاوہ بھی ہمیں سورہ فاتحہ دعا کی شکل میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحان تعالی ہمیں سچے دل سے ہمیشہ سیدھا راستہ مانگنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورة فاتحہ کو اپنی زندگیوں میں ایک خاص اہمیت دینے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے جس طرح کے ہمارے پیارے آقا ﷺ نے ہمیں سکھایا ہے-

ماہ رمضان سے بہتر اور کیا وقت ہو سکتا ہے یہ بہترین دعا مانگنے کے لیے جس وقت اور جو دعا مانگی جائے، دونوں رد نہیں ہوتی۔حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔

(اور ہم نے تم کو سات (آیتیں) جو (نماز میں) دہرا کر پڑھی جاتی ہیں (یعنی سورة الحمد) اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے"- (سورہ ہجر:87)