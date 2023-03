وزیر اعظم کا یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام

وزیر اعظم شہباز شریف نےیوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام پیغام جاری کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ آج قوم پاکستان کے بانیوں کو ان کی سیاسی دانشمندی، تدبر اور علیحدہ وطن کے لیے انتھک جدوجہد کرنے کے عزم پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔

Today the nation pays homage to Pakistan's founding fathers for their political wisdom, sagacity & determination to wage a relentless struggle for a separate homeland. The day is a reminder that no matter what the challenges, human will is capable of attaining the impossible 1/2