23مارچ: یومِ پاکستان اور تکمیل آزادی کے تقاضے

23 مارچ تجدیدِ عہد اور احتساب کا دن ہے۔ 23 مارچ 1940ء کو قائداعظم کی قیادت اور صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اجلاس منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا جس میں مسلمانوں کے لیڈر اور مسلم لیگ کے لاکھوں حامی اور کارکن شریک ہوئے۔ اس مبارک اور تاریخ ساز دن پر قائداعظم نے اپنے 4 گھنٹے کے طویل خطاب میں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا اور بر صغیر ہندوستان کی تاریخ کے تناظر میں ٹھوس دلائل دے کر ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں ہندو اور مسلمان جن کی صدیوں کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ دونوں قومیں میں ایک ساتھ رہ کر کبھی ترقی نہیں کرسکتیں۔ مسلمانوں کا مقدر اور مستقبل صرف اور صرف ایک آزاد ریاست میں ہے جس میں وہ اپنی تاریخ اپنی ثقافت اور اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ازادی کے ساتھ رہ سکیں اور اپنا سیاسی، معاشی اور انتظامی نظام تشکیل دے سکیں۔ قائداعظم نے اپنے تاریخی خطاب میں فرمایا:

" We wish our people to develop to the fullest spirtual, cultrural, economic, social, political life in a way we think best and in accordance to our ideals and the genius of our people."

(ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام اپنے لائحہ عمل، آئیڈیلز اور اپنی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق روحانی، ثقافتی، معاشی، سماجی اور سیاسی اعتبار سے مکمل طور پر ترقی کر سکیں۔)

قائد اعظم کا نظریۂ پاکستان بڑا واضح تھا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا اور آل انڈیا مسلم لیگ نے قیامِ پاکستان کے بعد اپنا نظام تشکیل دینے کے لیے مکمل طور پر ہوم ورک کر رکھا تھا۔ انگریز آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں کے مستقبل کے ارادوں سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ امریکا اور برطانیہ نے آپس میں گٹھ جوڑ کرکے ایک سازش تیار کی تھی جس کے مطابق پاکستان کو صرف جغرافیائی آزادی دینا تھی جبکہ پاکستان میں متحدہ ہندوستان میں نافذ اسی حاکمانہ اور غلامانہ نظام کو جاری و ساری رکھنا تھا تا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر عالمِ اسلام کا لیڈر نہ بن سکے اور سامراجی ممالک کی لوٹ مار اور بالادستی کو چیلنج نہ کر سکے۔ قائداعظم کو اس سازش کا مکمل ادراک تھا۔ قائد اعظم نے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود قیامِ پاکستان کے بعد پاکستان کو درست سمت پر چلانے کی پوری کوشش کی۔ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ جب تک سول سرونٹس اپنی کلونیل ذہنیت کو تبدیل نہیں کرتے اس وقت تک پاکستان سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے گا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے سول سرونٹس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ آزادی کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے رویے اور ذہنیت تبدیل کرلیں۔ قائداعظم نے سول سرونٹس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

" You are not rulers you do not belong to the ruling class. You belong to the servants make the people feel that you are their servants and friends maintain the highest degree of honour, integrity, justice and fair play."

(آپ حاکم نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا تعلق حکمران طبقے سے ہے۔ آپ عوام کے نوکرہیں۔ آپ کے رویے سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ عوام کے نوکر اور دوست ہیں۔ اپنے فرائض انتہائی دیانتداری، وقار اور اور شفافیت سے ادا کیجیے۔)

قائداعظم نے سرکاری ملازمین کو خبردار کیا اور فرمایا کہ ’دیانت اور خلوص سے کام کیجیے۔ حکومتِ پاکستان کے حامی و وفادار رہیے۔ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی شے آپ کے ضمیر سے بڑھ کر نہیں اور جب آپ ربِ ذوالجلال کے حضور پیش ہوں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے اپنا فریضہ انتہائی خلوص، احساسِ وفاداری، دیانت، راست بازی، لگن اور وفا داری کے ساتھ سرانجام دیا۔‘

امریکا اور برطانیہ نے قیامِ پاکستان کے تیس سال بعد اپنے جو خفیہ پیپرز عوام میں پبلک کیے اور جو روئیداد خان اور جمشید مارکر نے مرتب کیے جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا۔ ان کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امریکا اور برطانیہ نے پاکستان کے جاگیرداروں، تاجروں، سول اور عسکری افسروں سے ساز باز کرکے پاکستان میں قائداعظم اور علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق پاکستانی نظام تشکیل دینے سے سے روک دیا تھا اور پاکستان نظریۂ پاکستان کی روح کے مطابق اپنی درست سمت سے ہٹ گیا۔ قائداعظم کے تصور سے ریاست کے سلسلے میں ان کے خطبات کے سینکڑوں اقتباسات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کالم کی تنگ دامنی کی بناء پر قائد اعظم کے خطاب چٹاگانگ 26 مارچ 1948 کا ایک اقتباس قارئین کے غور و فکر کے لیے پیش کیا جاتا ہے جو بڑا واضح اور مکمل ہے قائد اعظم نے فرمایا:’آپ میرے جذبات اور لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی قطعی اساس معاشرتی انصاف اور اسلامی سوشلزم پر ہونی چاہیے جو مساوات اور انسانی اخوت پر زور دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سب کے لیے مساوی مواقع کی تمنا کرتے ہیں تو آپ میرے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ترقی کے یہ اہداف پاکستان میں متنازعہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اسی لیے تو پاکستان کا مطالبہ کیا اس کے لیے جدوجہد کی اور اسے حاصل کیا تاکہ مادی اور روحانی طور پر آزادی کے ساتھ اپنی روایات اور مزاج کے مطابق اپنے معاملات چلا سکیں۔ انسانی اخوت و مساوات اور بھائی چارہ ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کے بنیادی نکات ہیں اور ہم نے پاکستان کے لیے جدوجہد اس لیے کی کہ برصغیر ہندوستان میں ان انسانی حقوق کو خطرہ لاحق تھا۔‘

افسوس پاکستان کو گزشتہ 75 سال سے انگریزوں کے نظام سیاسی، معاشی، عدالتی، انتظامی اور پولیس کے مطابق چلایا جا رہا ہے جو قائداعظم کے نظریۂ پاکستان سے کھلا انحراف ہے۔ آزادی کی تکمیل کے تقاضے ابھی پورے نہیں ہوئے۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آزادی کو ہر صورت میں مکمل کریں گے، اپنا نظام تشکیل دیں گے اور اس کے مطابق پاکستان کو چلائیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور ہم نے کئی حوالوں سے ترقی بھی کی ہے جب کہ قیام پاکستان کے وقت ہم ہر لحاظ سے کمزور اور پسماندہ تھے۔ ہماری آزادی، بقا اور سلامتی کو کو شدید خطرات لاحق تھے۔ ہمارے پاس کامن پنیں بھی نہیں تھیں اور ہم درختوں کے کانٹے استعمال کرتے تھے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اور عوام کے عزم سے درخت کے کانٹے سے ایٹم بم کا سفر کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ انشاء اللہ ہم عوامی طاقت سے انگریزوں کے نظام سے ازادی حاصل کرکے دنیا کی عظیم قوموں میں شمار ہونے لگیں گے۔