پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آئی ایس آئی کیلئے کام کررہے ہیں‘ ان پر اعتماد نہیں کرتا: زرداری

واشنگٹن (ندیم منظور سلہری سے) صدر آصف علی زرداری نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کیلئے کام کرتے ہیں اور وہ انکے پے رول پر ہیں اور یہ لوگ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں جو جیل میں میرے ساتھ مخلص رہے ہیں۔ ان لوگوں پر ہرگز اعتماد نہیں کرتا جو آئی ایس آئی کیلئے کام کررہے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے معروف امریکی سکالر اور مایہ ناز امریکی تھنک ٹینک کے فیلو نکولس شیمڈل کو ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کہیں۔ مسٹر نکولس نے صدر زرداری کا یہ انٹرویو مئی میں اپنی منظرعام پر آنیوالی کتاب ’’To live or perish forever: Two tumultuous years in Pakistan\\\" کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے امریکی مصنف نے لکھا ہے کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے اور میں پریشان ہوں کہ غربت کو دور کرنے کیلئے کیا کیا جائے۔ ملک کے مسائل ہر حکمران کو ورثے میں ملتے ہیں اور مجھے بھی غربت جیسے مسائل ورثے میں ملے ہیں۔ صدر زرداری نے سابق صدر پرویز مشرف پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ مشرف نے بے نظیر بھٹو کی حفاظت کیلئے مناسب سکیورٹی فراہم نہیں کی تھی اور بے نظیر بھٹو کی جان بچانے کیلئے مشرف حکومت ناکام رہی۔ مئی میں منظرعام پر آنیوالی اس کتاب میں مصنف نے یہ لکھا ہے کہ پاکستانی اور امریکی عوام صدر زرداری پر اعتماد نہیں کرتے۔ صدر زرداری نے سارا پیلن کے ساتھ ملاقات کے دوران جو طریقہ اختیار کیا‘ امریکی حکومت نے اندازہ لگا لیا تھا کہ زرداری میں لیڈرشپ کا فقدان ہے اور ان سے کوئی چیز بعید نہیں۔ امریکی مصنف کے مطابق بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد امریکہ نے سوچا کہ آصف علی زرداری کے ساتھ تعلقات قائم کئے جائیں۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں امریکہ کی یہ پالیسی تھی کہ وہ امریکی مفادات کی نگہبانی کیلئے کام کریں گی۔ بے نظیر بھٹو کو دسمبر 2007ء میں شہید کردیا گیا۔ پرویز مشرف کے بعد امریکہ نے تہیہ کرلیا کہ آصف علی زرداری ہمارے لئے بہتر ثابت ہوسکتے ہیں اور یہ شخص امریکی مفادات کیلئے کام کرسکتا ہے۔

