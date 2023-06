کراچی: شہریوں کی سہولت کیلئے پیپلز بس سروس کی ایپ متعارف کرادی گئی

کراچی: سندھ حکومت نے کراچی کے شہریوں کے لیے پیپلز بس سروس کی ایپ متعارف کرادی۔دو روز قبل صوبائی وزیر شرجیل میمن نے پیپلزبس سروس کی ایپ لانچ کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اب شہریوں کی سہولت کیلئے پیپلز بس سروس کی ایپ متعارف کروادی گئی ہے۔ پیپلز بس سروس ایپلی کیشن کو این آر ٹی سی کے علاوہ سندھ حکومت کنٹرول کرے گی۔

Addressing the launching ceremony of #PeoplesBusService Mobile Application in #Karachi, Sindh Transport & Mass Transit Minister @sharjeelinam stated that the primary objective behind the app’s launch is to provide ease and comfort to the commuters. pic.twitter.com/k3nX5eLAEw