امریکی بہار

ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک واقعہ بڑی تحریک بن جائے۔ اس وقت امریکہ اور مغربی یورپی ممالک میں نسل پرستی اور سفید فام باشندوں کی بالادستی کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے یہ امریکہ کے شہر منیاپولس میں جارج فلوائڈ کے پولیس افسروں کے ہاتھوں قتل کے واقعے سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ واقعہ امریکہ کے بالادست حکمراں طبقات اور پولیس کی عوام سے زیادتیوں کا شاخسانہ ہے۔ دسمبر 2010ء میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ رونما ہوا تھا جب ٹیونس میں پولیس اہلکاروں نے محمد بو عزیزی نامی ایک سبزی فروش پر جرمانہ کیا تھا اور پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سبزی ضبط کر لی تھی۔ پولیس گردی کے خلاف اس نے متعلقہ محکمے کے اعلیٰ افسران سے شکایت کی تھی لیکن جب اس کی کہیں شنوائی نہ ہوئی تو بو عزیزی نے سرکاری دفتر کے سامنے احتجاجاً خود سوزی کر لی۔ لیکن یہ ایک واقعہ ٹیونس کی بدعنوان حکمرانوں کو لے ڈوبا تھا۔ بے روزگاری اور مہنگائی سے نالاں عوام موبائل فون سے مسلح ہو کر سڑکوں پر نکلے تھے اور ملک میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ٹیونس میں اٹھنے والی عوامی تحریک کا اثر، الجیریا، اردن اور عمان میں بھی نظر آیا۔ یہی عوامی تحریک مصر کے صدر حسنی مبارک اور لیبیا کے سربراہ کرنل قذافی کو بھی لے ڈوبی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بدعنوان اور جابر حکمرانوں کے خلاف احتجاج کی تحریک شام، یمن، عراق، سوڈان اور مراکش میں بھی پہنچ گئی۔ عرب بہار کے پورے دس سال بعد اب امریکہ میںبھی بہار آئی ہے ۔وہاں ’’بلیک لائیوز میٹر‘‘ کے عنوان سے نسل پرستی کے خلاف جو احتجاجی تحریک اٹھی ہے جس میں سیاہ فام باشندوں کے ساتھ ساتھ سفید فام اور دوسرے رنگدار امریکی شہری بالادست طبقات کی زیادتیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے اس احتجاج کا بنیادی سبب ایک جارج فلوئڈ نامی سیاہ فام باشندے کی پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ یہ واقعہ بھی چھوٹا سا تھا جس میں سیاہ فام جارج فلوئڈ نے ایک دکان سے سگریٹ خریدی اور آکر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفید فام دکاندار نوجوان کو شک ہوا کہ جارج نے اسے 20 ڈالر کا جعلی نوٹ دیا ہے، جسے اس نے واپس کرنے اور سگریٹ واپس لینے کی کوشش کی جس سے اس نے انکار کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر فون پر بات کرتا رہا۔ سفید فام دکاندار نے پولیس کو بلا لیا اور جس نے اسے حراست میں لے کر ہتھکڑی لگا دی اور ایک اہلکار اسے زمین پر الٹا لٹا کر گردن پر گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا جبکہ دوسرے اہلکاروں نے بھی اس کی مدد کی۔ جارج فلوئڈ کہتا رہا کہ وہ سانس نہیں لے سکتا ہے لیکن ساڑھے آٹھ منٹ سے زیادہ وقت اسے اس حال میں رکھا گیا۔ آس پاس کھڑے ہوئے عام شہری بھی پولیس افسران سے جارج فلوئڈ کی حالت پر رحم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اور موبائل فون سے اس واقعے کی فلم بھی بنا رہے تھے لیکن پولیس اہلکاروں نے اس وقت تک اسے دبوچے رکھا جب تک وہ بالکل بے دم نہ ہو گیا اور بالآخر وہ ہسپتال پہنچ کر مر گیا۔ یہ وہ قتل تھا جو بیس ڈالر کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اس سرعام قتل کے خلاف ہونے والے پر تشدد احتجاج میں کروڑوں ڈالر کے کاروبار سرکاری املاک لوٹ کر جلا دیئے گئے۔ امریکی عوام میں غصہ بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکی انتظامیہ نے اپنے سفید فام پولیس افسروں کو بچانے کی کوشش کی لیکن جب موبائل فونز سے مسلح عام شہریوں کا احتجاج بڑھتا گیا تو پہلے واقعے میں ملوث چاروں اہلکاروں کو نوکری سے نکالنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مگر اس اقدام پر بھی احتجاج ختم نہ ہوا تو واقعے میں ملوث ایک پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہ اقدام بھی احتجاج نہ روک سکا تو چاروں سابق پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک پولیس اہلکار کے خلاف تھرڈ ڈگری مرڈر کا مقدمہ درج کر لیا گیا جس میں سزا ہونے کے بعد وہ ہلکی سزا کاٹ کر جیل سے باہر آ سکتا تھا۔ حکومت کے اس اقدام پر بھی احتجاج ختم نہیں ہوا بلکہ یہ مظاہرے تشدد آمیز ہو گئے تو مجبوراً جارج فلوئیڈ کی گردن دبانے والے پولیس اہلکار پر سیکنڈ ڈگری مرڈر کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے ساتھیوں کو قتل میں معاونت کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس اقدام کے بعد احتجاج سے تشدد کا عنصر تو ختم ہو گیا لیکن نسل پرستی کے خلاف احتجاج ختم نہیں ہوا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ دوسرے افریقی اور دیگر امریکیوں کے قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کو بھی گرفتار کرکے سزا دی جائے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جسے امریکی انتظامیہ سفید فام نسل پرستوں کے لیے تسلیم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ریاستوں کے گورنرز کو کہا تھا کہ وہ اس احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے فوج طلب کریں لیکن فوج نے اس معاملے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔کہا جا رہا ہے کہ احتجاجی تحریک میں تشدد کے واقعات میں امریکی پولیس، ایف بی آئی اور سی آئی اے ملوث تھے جو لوٹ مار اور تشدد کے واقعات کے بہانے سے اس احتجاجی تحریک کو بدنام کرنا اور مجرمانہ فعل قرار دینا چاہتے تھے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف عوامی تحریک نہیں رک سکی جس سے سفید فام نسل پرست امریکی خوف کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ سفید فاموں کی بالادستی تو چاہتے ہیں لیکن انسانی حقوق، جمہوریت اور مساوات جیسی باتوں کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتے کہ پولیس ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو افریقی امریکیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔سوال یہ ہے کہ امریکی پولیس ہمیشہ افریقی امریکیوں کو اور دوسری رنگدار نسلوں کے لوگوں پر ہی کیوں مجرم سمجھتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ امریکی پولیس کا ارتقا درحقیقت فرار ہو جانے والے سیاہ فام غلاموں کو پکڑنے والے گروہوں سے ہوا ہے۔ یہ slave petrols شہر کے راستوں پر نظر رکھتے تھے اور سفید فام بالادست طبقات کے مالی مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ ایسا کوئی بھی شخص ان گروہوں میں شامل ہو سکتا تھا جو سفید فام ہو، کند ذہن، نیم خواندہ اور ہمدردی سے عاری ہو۔ افریقی غلاموں سے مارپیٹ کر سکتا ہو اور بندوق کا مالک ہو۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ امریکی پولیس میں ملازمت دینے کے طریقہ کار اور معیارات میں اب تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے سوائے اس کے کہ اسلحہ پولیس کا محکمہ فراہم کرتا ہے۔ پولیس آج بھی بالادست طبقات کی بدعنوانی سے کمائی ہوئی دولت، جائداد، کاروبار اور مالی مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ اب چونکہ غلامی پہلے جیسی نہیں رہی ہے اس لیے پولیس ہر اس شخص اورعوامی حقوق اور شہری آزادیوں کی تحریک کو کچلنا چاہتی ہے جس سے دولت مند حکمراں طبقات کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ امریکی پولیس کو عام شہریوں کے مسائل نمٹانے سے زیادہ ان پر مختلف نوعیت ہتھیار چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی پولیس اہلکار ہر سال تقریباً ایک ہزار امریکیوں کو مختلف بہانوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ (The Counted: People killed by police in US)کے مطابق 2016ء میں 1093 افراد پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے جبکہ غیر مسلح شہریوں کے قتل میں ملوث پولیس افسران کو سزا ملنے کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ سی این بی سی نیوز کی رپورٹ (Police officers convicted for fatal shootings) کے مطابق 2005ء سے 2019ء کے عرصے میں صرف 35 پولیس افسران پر ہلاکت خیز شوٹنگ میں ملوث ہونے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے اور صرف تین افسران پر قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہلاک شدگان میں ایک بھی بڑا مجرم کوئی گینگ لیڈر شامل نہیں ہے۔ امریکہ میں پولیس رنگدار لوگوں کی معمولی نوعیت کی چیزوں کی چیکنگ اور جرمانے عائد کرنے یا انہیں جیل بھیجنے میں مصروف رہتی ہے جس کی وجہ سے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ قیدیوں والا ملک بن گیا ہے۔ امریکہ میں غلام بنا کر لائے جانے والے افریقیوں پر مظالم کی داستانیں بہت سنگین ہیں۔ہسٹری چینل کے مطابق 1525ء سے 1866ء تک کے عرصے میں 12.5 ملین افریقیوں کو پکڑ کر زبردستی امریکہ منتقل کیا گیا جن میں سے 20 لاکھ افراد راستے میں ہی مارے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان افریقی غلاموں میں 20 سے زیادہ مسلمان تھے جن کا نام، مذہب، زبان اور تہذیب و ثقافت چھین کر انہیں سفید فام آقا سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ اس دور میں افریقی غلاموں کو کڑی سزائیں دینا معمول کی بات تھی۔ لنچنگ کے لیے تو باقاعدہ اشتہار دیا جاتا تھا۔ جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ فلاں جگہ کالے غلاموں کو درخت سے لٹکا کر پھانسی دی جائے گی اور لوگ بہت شوق سے پھانسی کا یہ شو دیکھنے پہنچا کرتے تھے اور پھر مارے جانے والے غلاموں کی انگلیاں اور اعضائے رئیسہ سوونئر کے طور پرمرتبانوں میں رکھے جاتے تھے۔امریکہ میں ایسی پھانسی کی آخری واردات 1981ء میں ہوئی تھی جبکہ 60ء کی دہائی میں چلنے والی سول رائٹس کی تحریک کے بعد افریقی امریکیوں کو بس میں سفید فام امریکیوں کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنے کی اجازت ملی تھی۔ یورپی ممالک میں بھی نوآبادیاتی نظام میں جن لوگوں کو عزت دی گئی تھی اب وہ عزت خاک میں ملنے جا رہی ہے۔ کرسٹوفر کولمبس جیسے کئی معروف لوگوں کے مجسمے توڑ دیے گئے ہیں یا خراب کر دیے گئے ہیں اور اب کے مجسمے ہٹانے کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں جو غلام بنائے رکھنے اور غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔یہ وہ تمام ایسے لوگوں میں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل بھی شامل ہے جو برطانوی نو آبادیاتی حکومت کا وزیر اعظم اور سفید فاموں کی نسلی برتری کا حامی تھا۔ چرچل کے فیصلوں کے باعث بنگال میں ہلاکت خیز قحط بھی پڑا جس میںتقریباً تیس لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔