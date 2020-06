شیئر کریں:

ہمارے ہاں حساس اور محروم طبقہ پہلے ہی شکن کناں تھا کہ وہ اِس رنگا رنگ اور بھری دُنیا میں تنہائی کا شکار ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اِس کے پاس نہیں دراصل تنہا ہونا یہ ہوتا ہے کہ سب اس کے پاس ہیں مگر اپنا کوئی نہیں۔ اب کرونا نے رہی سہی کسر بھی نکال دی ہے ۔پہلے تو چلو کوئی علیک سلیک ، ملنا جلنا،گلے ملنا اور ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کی رسم تھی مگر اب دوسروں کو دیکھتے ہی ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کترا کر گزرنے میں ہی عافیت سمجھی جاتی ہے۔ اِس رسم نے رشتوں اور اپنوں میں فاصلے اس قدر بڑھا دئیے ہیں کہ ملنا تو در کنار شکلیں بھی بھولتی جارہی ہیں۔ اِس احتیاط اور خوف نے زندگی کو بے لذت، بے رنگ اور بوجھل بنا کر مزید تنہائیوں میں دھکیل دِیا ہے۔ یہ احساسِ تنہائی آندھی کی طرح ہمارے شجرِ حیات کی ٹہنیوں کو توڑے مروڑے جا رہا ہے۔ ہمارے بوڑھے اور حساس لوگ تو بیماری کی بجائے تنہائی سے مرنے لگے ہیں۔ یہ درست ہے کہ کرونا سے بچائو کے لیے تنہائی اور سماجی فاصلے ضروری ہیں مگر اِس تنہائی کا مطلب بیگانگی، اجنبیت، خود غرضی، مطلب پرستی اور خود پرستی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنائیت، وابستگی اور باہمی محبت کے فقدان نے تو ہمیں اپنوں میں پرایا اور وطن میں اجنبی بنا دِیا ہے۔ اِن روّیوں کی وجہ سے ہر کوئی اِس رنگا رنگ اور دلچسپیوں سے بھرپور زندگی میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ اِس کے لیے ہر خوشی بے کل اور سہمی ہوئی سی ہے۔ زندگی بے چین اور بے تاب ہے۔ پریشانیاں ، وسوسے اور اندیشے ہر موڑ پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ دراصل کرونا تو ایک بہانہ ہے، خود غرضی اور عاقبت نا اندیشی سے کیا ہوا ہمارا ہر عمل اور اُٹھایا ہوا ہر قدم ہمیں تنہائی کی وادی کی طرف ہی لے کر جارہا ہے۔ گلی، محلے سے لے کر قومی سطح تک دیکھیں تو اجتماعیت اور خیر خواہی کا جذبہ مفقود ہے۔ ضرورت تھی کہ اپنے اور دوسروں کے درمیان رابطوں کے لیے خوب صورت پُل تعمیر کیے جاتے مگر ہم نے اپنے ہی اردگرد دیواریں تعمیر کر کے اپنا اپنا الگ خول بنا کر خود کو بند کر لیا ہے۔ یہ خول دولت، سماجی مرتبے، عہدے اور طاقت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان خولوں میں مقیم باسیوں کے ایک دوسرے سے رابطے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نتیجتاً تنہائیوں کا جنم لینا فطری اَمر ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ یہ عادت باہمی اعتماد اور احترام کے لیے ایک دیوار ہے اور ایک دوسرے کو قریب نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے لہجے سخت اور تلخ ہیں۔ منفی اور غصیلا ردِ عمل اور عدم برداشت آپس میں ہم آہنگی اور قربت کی بجائے نفرت اور دوریاں پیداکر رہے ہیں۔ ہم بے عیب اور منافع بخش دوستوں کی تلاش میں ہر وقت متحرک رہتے ہیں۔ کسی بھی دوست کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ دوسری طرف خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے ہمیں خوبیوں اور خامیوں سمیت صدقے واری جائیں یعنی ہماری ڈیمانڈ سپلائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ خود غرضی کا تعلق مٹھاس اور اپنائیت پیدا کرنے کی بجائے فاصلہ بڑھا رہا ہے۔ خونی رشتوں کو ہم اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں مگر غیر منافع بخش جان کر نظر انداز اور اجنبی لوگوں کو متاثر کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ بلندیوں پر جانے کے شوق اور جنون میں پیچھے رہ جانے والے عزیزوں اور دوستوں کو بھول جاتے ہیں۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اب وہ اِس کلاس کو متاثر کر چکے ہیں جو اعلیٰ مناصب اور مرتبوں پر فائز ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو متاثر ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ "the higher you go, the cooler it is" کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آجاتا ہے۔ وہ واپس اپنے نظر انداز کیے ہوئے رشتوں اور دوستوں کی طرف رجوع کرتا ہے مگر وہ دیر تک انتظار کر کے واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ واپسی کے دروازے بند پا کر تنہائی میں ہی ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ یہ ہماری اکثریت کی کہانی ہے کہ مخلص رشتوں اور دوستوں کو غیر اہم سمجھنے اور لباس کی طرح تبدیل کرنے کا نتیجہ تنہائی ہی نکلا ہے۔ ہمارا اجتماعی منافقانہ روّیہ بھی ہمیں تنہا کیے ہوئے ہے۔ اپنے ہمعصروں سے منافقت بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے مگر بدترین منافقت تو وہ ہے جو ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی سادگی اور اصلیت پر شرمندہ جبکہ تصنع ، بناوٹ اور ملمع سازی پر فخر کرتے ہیں۔ اپنی فطرت کو بھول کر لوگوں کی اپنے بارے میں رائے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون اور طمانیت کو قربان کر کے دوسروں سے اپنے لیے اچھائی کی سند لینا چاہتے ہیں۔ اپنی ذات سے یہ منافقت بالکل کرونا جیسی ہے یعنی نظر بھی نہیں آتی اور مہلک بھی ہے۔ اسی لیے اِس کا علاج بھی تنہائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہماری کچھ نفسیاتی اُلجھنیں بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتیں۔ ایک تو ہم دوسروں کے آنسوئوں اور پریشانیوں کو مسکراہٹوں اور خوشیوں میں تبدیل کرنے کا فن بھول چکے ہیں۔ دوسرا ہمیں پریشانی اوردکھ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو سکھی یا خوش دیکھ لیں۔ ایک دوسرے کی چغلی ہمارا پسندیدہ اجتماعی مشغلہ بن چکا ہے کیونکہ چغلی منہ کی بو کی طرح ہوتی ہے اِس لیے چغل خور سے لوگ خود کو فاصلے پر رکھتے ہیں جس سے بھی تنہائی جنم لیتی ہے۔ اب تو چغل خوری کی وبا اِس قدر عام ہوگئی ہے کہ لوگ بوقت رُخصت ایک دوسرے کو کہتے ہیں ’’اچھا چلتا ہوں، چغلیوں میں یاد رکھنا۔‘‘ اِس قسم کی نفسیاتی اُلجھنوں نے ہمارے اجتماعی روّیوں، سوچوں و باہمی تعلقات، میل ملاپ اور لین دین کے انداز کا رُخ بھی تنہائی کی طرف موڑ دِیا ہے ۔سیاسی پارٹیوں کے ورکر اور مختلف مسالک کے پیروکار اپنی مخالف پارٹیوں اور مسالک کے لیے اِس قدر تلخ ہوگئے ہیں کہ دلیل اور مکالمے کی جگہ ایک دوسرے کی تذلیل، طعن و تشیع، تضحیک، من گھڑت سکینڈلز کا مقابلہ ہے۔ مخالف سیاسی نظریات رکھنے والا ذاتی دشمن سمجھا جاتا ہے۔ باہمی عزت و احترام کی رسم بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ پارٹیوں اور مسالک کے ورکروں کا یہ روّیہ اجتماعیت اور اُس کی برکات کے حصول میں دیوار بن رہا ہے اور اجتماعیت کا رُخ بھی تنہائی کی طرف جارہا ہے۔ ٹڈی دَل حملوں کے دوران کسان اپنے بچوں سمیت ڈھول، برتن، خالی کنستر ٹین وغیرہ لے کر اپنے کھیتوں میں پہنچ کر خوب شور و غوغا کرتے ہیں جس سے ٹڈی دَل اِن کے کھیتوں میں اُتر کر نقصان پہنچانے کی بجائے آگے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی معاشرے میں بڑھتے ہوئے تنہائیوں کے رقص کو روکنے کے لیے پیار، محبت اور قہقہوں کی موسیقی کا اہتمام کریں۔ اِس موسیقی کو پر اثر اور پرتاثیر کیسے بنانا ہے بس ایک دوسرے کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ محفلیں اور پاس ہونا ہی ضروری نہیں بس خلوص اور نیت سے دِلوں کو آباد کیا جائے تاکہ رشتوں کی دِلوں سے ہجرت نہ ہو۔