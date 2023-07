پاکستان نے بھارت کو ہرا کر ایمرجنگ ایشیا کپ کا فائنل جیت لیا

کولمبو: پاکستان نے بھارت کو 128 رنز سے شکست دے کر مسلسل دوسری بار ایمرجنگ ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میچ میں پاکستان کی جانب سے دیے گئے 353 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 40 اوورز میں 224 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ابھیشیک شرما کی 61 رنز کی اننگز بھی بھارت کے کام نہ آسکی. سائے سدھرسن نے 29 رنز بنائے، کپتان یش دھل کو سفیان مقیم نے 39 رنز پر پویلین روانہ کیا۔

نشانت سندھو 10 رنز بنا کر مبصر خان کا نشانہ بنے، نکن جوز 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، ریان پراگ 14 رنز بنا کر چلتے بنے۔پاکستان کی جانب سے سفیان مقیم نے تین کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، مہران ممتاز، محمد وسیم اور ارشد اقبال نے دو، دو وکٹیں حاصل کی جبکہ مبصر خان نے ایک وکٹ حاصل کی۔

