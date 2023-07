ایلون مسک کا ٹوئٹر کی ’’چڑیا‘‘ کو فارغ کرنے کا اعلان

ٹوئٹر کے مالک ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں نیلے پرندے (چڑیا) کا معروف لوگو اب ماضی کا قصہ بننے جا رہا ہے، ایلون مسک چڑیا اور دوسرے پرندوں کو جلد خداحافظ کردیں گے۔

تفصیلات کے مطابق ٹوئٹر کے کا جانا مانا چڑیا والا لوگو تبدیل ہونے جارہا ہے. ایلون مسک نے تصدیق کی کہ جلد ٹوئٹر کا لوگو "ایکس” ہوجائے گا۔ یہ اکتوبر 2022 میں ایلون مسک کی ملکیت میں جانے کے بعد ٹوئٹر کی سب سے بڑی تبدیلی ہوگی۔

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow