’بزنس مین نہیں، ایڈووکیٹ ہوں!‘

شیئر کریں:

کالم نگار نے پروفیسر فتح محمد ملک کو پہلی مرتبہ لاہور یوم اقبال کی ایک تقریب میں سنا۔ سابق صدر پاکستان فاروق لغاری اس جلسہ عام کے صدر نشین تھے ۔ بھٹو کی زرعی اصلاحات کے خلاف یہی جاگیردار اپنی جاگیر بچانے شرعی عدالت میں پہنچے تھے ۔ پروفیسر فتح محمد ملک نے اپنے لکھے ہوئے مقالے کو پڑھتے ہوئے انکشاف کیا کہ ملکیت زمین کے مسئلے پرجماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی اور جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود ہم خیال پائے جاتے ہیں۔ دونوں کے خیالات جاگیرداری کے حق میں یکساں ہیں۔ اگلے مقرر امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے اپنے خطاب میں پروفیسر فتح محمد ملک کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہاکہ مولانا مودودی کو مرزا بشیر الدین محمود سے جوڑنا دانشمندی نہیں ۔ لیکن اس مسئلے پر مکمل خاموشی اختیار کی کہ آیا دونوں کے جاگیرداری کے مسئلہ پر خیالات میں اتفاق پایا جاتا ہے یا نہیں۔ پچھلے دنوں پروفیسر فتح محمد ملک کی خود نوشت ”آشیانہ غربت سے آشیاں در آشیاں“کیا ہاتھ آئی کہ ہاتھوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی ۔ کتاب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت کسی شخصیت کی تشکیل و تعمیر کیلئے کس طرح اسباب مہیا کرتی ہے ۔ لکھتے ہیں: ” گاﺅں میں ہماری کچی حویلی کے اونچے پھاٹک پر جو بورڈ آویزاں تھا اس پر” آشیانہ غربت گل محمد سہروردی“ رقم تھا ۔ اندر دائیں ہاتھ ایک کچی بیٹھک تھی جس میں کتابوں کی ایک طویل اور کشادہ الماری تھی ۔ ہمارے ہاں پڑوس کے ضلع خوشاب سے شہر بھیرہ سے لے کر دہلی لکھنﺅ تک کے دینی رسائل و جرائد پابندی سے آیا کرتے تھے“ ۔”جب میٹرک کے امتحان کا نتیجہ سامنے آیا تو عزیزوں رشتہ داروں نے اس بات پر بہت خوشی منائی کہ قریب ہی اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر چکوال میں بھی کالج قائم ہو گیا ہے ۔ ہمارا بچہ وہاں پڑھے گا۔ لیکن جب داخلے کا وقت آیا تو والد محترم مجھے لے کر گاﺅں سے 80میل دور کیملپور(اٹک) کالج میں داخل کروا آئے ۔ میرے ماموں حضرات نے بہت شور مچایا ۔ وہ بار بار کہتے کہ آپ نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ کسی کی رائے مانتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیاکہ چکوال کالج میں نہ تو کوئی غلام جیلانی برق ہے اور نہ ہی چکوال شہر میں علامہ زاہد الحسینی ہے “۔

ان درویشوں کے ہاں روشن خیالی کا قیاس کریں ۔ لکھتے ہیں :”چھوٹے بھائی کی منگنی ہو گئی تو مجھ سے کہا گیا ، پہلے تمہاری شادی ہوگی ، پھر چھوٹے بھائی کی ۔ بتاﺅ ، کہاں شادی کرنی ہے ؟میں نے کہا آپ کو جو خاندان پسند ہو وہاں کوئی لڑکی دیکھ لیں۔اس پر سب چپ ہو گئے ۔ شام کو والدہ نے بلایا اور کہا :بیٹا !چند ادیب اور شاعر لڑکیوں سے تمہاری خط و کتابت ہے ۔ اگر تمہیں ان میں سے کوئی پسند ہے تو شوق سے شادی کرلو “۔

ان کے بچپن کی ناقابل فراموش یاد مولانا گل محمد کی شہادت ہے ۔ مجلس احرار کے اس جاں فروش مقرر نے علاقہ بھر کے جاگیرداروں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ اسی مٹی سے مولانا عبدالستار نیازی نے بھی جنم لیاکہ پنجاب کے جاگیرداروں اور نوابوں کے سامراجی کردار کے خلاف سب سے بلند آواز تھی ۔ یہ کتاب پیپلز پارٹی کی تشکیل اور اس کی قیادت میں سائنسی سوشلسٹوں اور اسلامک سوشلسٹوں کے مابین نظریاتی تصادم کی روداد بھی ہے ۔ اس نظریاتی تصادم کی سنگینی کا احساس اس وقت کھل کر سامنے آیا جب ہالہ کانفرنس میں یہ بنیادی سوال زیر بحث آیا کہ پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینا چاہئے یا نہیں ۔ معراج محمد خاں اور ان کے ہم نواﺅں کا خیال تھا کہ ہماری پارٹی ایک انقلابی پارٹی ہے اسے الیکشن کے جھنجٹ میں پڑنے کی بجائے انقلاب کی راہوں پر گامزن رہتے ہوئے موجودہ نظام کو بدل دینا چاہئے۔ دوسرا فریق جس کے قائد خود بھٹو تھے ، انتخابات کی سیاست کو عوام کی نجات کا وسیلہ قرار دیتے تھے ۔ چنانچہ بھٹو نے حنیف رامے سمیت پارٹی میں متعدد رہنماﺅں کو ہالہ کانفرنس میں یہ نقطہ نظر موثر طور پر پیش کرنے کی ہدایت کی تھی ۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا” مساوات“اخبار کو انتخابات کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کا وسیلہ بناﺅں۔ یوں میں نے ”انتخابات کے محاذ پر “ کے عنوان سے متعدد ادارےے لکھے ۔

فیڈرل سیکورٹی فورس کی جانب سے جے اے رحیم پر تشدد کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بھٹو کو ایک منتقم جاگیردار کے طور پر پیش کیاجاتا ہے ۔ پروفیسر صاحب نے واقعہ کا دوسرا رخ بھی پیش کیا ہے ۔ ”جے اے رحیم بلا نوش تھے ۔ مذاکرات طویل ہوتے چلے گئے ۔ کھانا شروع ہونے میں دیر ہوتی گئی ۔ جے اے رحیم اس انتظار میں پیتے چلے گئے ۔ پھر واہی تباہی بکتے ہوئے آپے سے باہر ہو گئے “۔

کتاب میںحسرت موہانی، دادا امیر حیدر ، مولانا مودودی ، آغا شورش کاشمیری اور فخر صحافت حضرت مجید نظامی کے اجلے واقعات درج ہیں۔ دیانت اور امانت کے ان پیکروں پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آغا شورش کاشمیری سے ملاقات کی تفصیل بھی لکھی ہے ۔ ملاقات میں آغا جی نے پوچھا۔ آپ علاقہ تلہ کنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں ہمارے دو احراری رفیق تھے۔ ایک کا نام گل محمد اور دوسرے کا نام محمد اسحاق تھا۔ پروفیسر صاحب انہیں بتانے لگے ۔ اول الذکر میرے والد بزرگوار ہیں اور ثانی الذکر میری بیوی کے ماموں ۔ ان کے احراری والد محترم پیپلز پارٹی کے اولین جیالوں میں بھی شمار کئے جا سکتے ہیں۔ پیر مکھڈنے بھٹو کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے علاقے میں جلسہ کر کے زندہ واپس نہیں آسکتے ۔ چند روز پہلے پیر صاحب پگاڑا شریف نے اپنے علاقے میں بھٹو پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔پیرصاحب مکھڈ شریف دعویدار تھے کہ ان کے نشانچی پیرصاحب پگاڑا شریف کے نشانچیوں سے کہیں بہتر ہیں۔اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بھٹو میانوالی جاتے ہوئے پیر صاحب مکھڈ شریف کے علاقہ تلہ کنگ میں جلسہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ان کی پارٹی کی کوئی تنظیم نہ تھی۔ سیاست کا یہ عالم کہ کوئی مقامی آگے بڑھنے کو تیار بھی نہ تھا۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں ، جب کوئی آگے نہ بڑھا تو تلہ کنگ میں پیپلز پارٹی کا پہلا جلسہ ہمارے گاﺅں کے لب سڑک کھیتوں میں ہوا۔ جونہی بھٹو اسٹیج پر پہنچے تو سامعین میں سے میرے والد بزرگوار اٹھے اور اسٹیج پر جا کربھٹو کو قرآن پاک کا ایک نسخہ پیش کیا۔بھٹو نے نہایت عقیدت سے اس درویش کے ہاتھوں وہ نسخہ قبول کیااور پھر وہ اسلامی سوشلزم کے موضوع پر رواں ہو گئے ۔ کالم کے آخر میں ایک واقعہ حنیف رامے کی روایت میں : ”روزنامہ’ مساوات‘ کا ڈیکلریشن فارم پُرکیا جا رہا تھا۔ بھٹو کے کوائف درج کرتے ہوئے ان کے نام کے آگے پیشہ کے خانے میں بزنس مین لکھ دیاگیا ۔ جب حنیف رامے نے فارم پر بھٹو کے دستخط لینے چاہے تو وہ اپنے کوائف دیکھتے ہوئے غصے میں لال ہو گئے ۔ بولے ! حنیف! Who Told you that I am a business man?حنیف رامے نے معذرت چاہی۔ سر ! جلدی میں لکھ دیا۔ اس پر بھٹو نے رامے سے قلم لیا اور لفظ بزنس مین کاٹ کر ایڈووکیٹ لکھ دیا۔۔۔ اسی طرح یہ کتاب ایسے ہی بے شمار دلچسپ ، حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے ۔