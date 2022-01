پی ایس ایل7 کے ترانے کا ٹیزر جاری

لاہور: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 7 کے ترانے کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔

پی ایس ایل 7 کے جاری کردہ ترانے میں عاطف اسلم کی آواز کا جادو چلے گا جس میں گلوکارہ آئمہ بیگ بھی اپنے سربکھیریں گی۔

پی ایس ایل کا مکمل ترانہ آج 23 جنوری کو ریلیز کیا جائے گا جس کے لیے مداح بے تاب ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پی ایس ایل ترانے اور گلوکار عاطف اسلم کا نام ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے۔

???????????????? ????????????????! #HBLPSL7 Anthem teaser dropping soon. First look on TikTok at 2:00PM. Stay tuned! #LevelHai pic.twitter.com/eYQgiwuUlY