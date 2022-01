بڑھتے بحران سے لاکھوں افغانوں خصوصاً بچوں کو فاقہ کشی کا خدشہ ہے: وزیراعظم

وزیراعظم نے ایک بار پھر دنیا کو افغانستان میں’انسانی بحران‘ سے خبردار کردیا۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنی ٹوئٹ میں ’سیو افغان لائیوز ’ ہیش ٹیگ متعارف کرواتے ہوئے کہاکہ چاہتا ہوں کہ لوگ افغانستان میں پھیلنے والے انسانی بحران کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی اقدام میں شامل ہوں۔انہوں نے کہاکہ بڑھتے بحران سے لاکھوں افغانوں خصوصاً بچوں کو فاقہ کشی کا خدشہ ہے۔

I will add my voice also and want people to join an international initiative to raise awareness about the humanitarian crisis unfolding in Afghanistan, putting at risk of starvation millions of Afghans, especially children. #SaveAfghanLives pic.twitter.com/HFrsAOfZSm