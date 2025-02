ایم ایس سکالر بلال عرفان کا کامیابی سے تحقیقی مقالے کا دفاع

Share on Twitter

مندرہ(نامہ نگار ) ا یم ایس سکالر بلال عرفا ن کا کامیابی سے تحقیقی مقالے کا دفاع ، سکالر نے ڈاکٹر سید سلمان حسین کی زیر نگرانی تحقیقی کام مکمل کیا۔معروف کاروباری شخصیت عرفان ایوب آف بھاٹہ کے فرزند بلال عرفان نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ فزکس سے اپنے تحقیقی مقالے کاکامیابی سے دفاع کرتے ھوئے ایم ایس فزکس کی ڈگری مکمل کر لی۔ بلال عرفان نے شعبہ فزکس انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سید سلمان حسین کی نگرانی میں تحقیقی کام مکمل کیا۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان Design Optimization of Atmospheric Pressure Plasma System for Surface Treatment by COMSOL Multiphysics تھا جبکہ انکے بیرونی ممتحن نسٹ یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر افتخار حسین گل تھے۔تقریب میں شعبہ فزکس کے پروفیسرز ڈاکٹر کاشف ندیم، ڈاکٹر محمد رحیم،ڈاکٹر منظورحسین،ڈاکٹر وقار حسین شاہ سمیت فیکلٹی ممبرز ،ایم ایس سکالرز اور پی ایچ ڈی ریسرچرز موجود تھے جنہوں نے تحقیقی مقالے کے کامیاب دفاع پر سکالر کو مبارک باد دی۔اس موقع پر سکالر بلال عرفان نے کہا کہ یہ سب والدین و اساتذہ کرام کی شفقت و محبت اور دعاں سے ممکن ہوا۔ انھوں نے مزید کہا کہ محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے اور انسان کو اللہ تعالی پہ بھروسہ کر کے کبھی بھی ھمت نہیں ہارنی چاہئے۔