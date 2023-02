رونالڈو کا عربی گیتوں پر تلواروں کے ساتھ روایتی رقص

پرتگالی فٹبال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی یوم تاسیس کے موقع پر عربی گیتوں پر تلواروں کے ساتھ روایتی رقص بھی کیا۔ پرتگالی سٹار اور پانچ بار دنیا کے بہتر کھلاڑی کا اعزاز حاصل کرنے والے کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے ٹوئٹر اکاونٹ پر سعودی عرب کے یوم تاسیس کے موقع پر جشن کی ویڈیو شیئر کی ہے۔

Happy founding day to Saudi Arabia ????????

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez