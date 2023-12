غزہ : 23 فلسطینی شاعر ، ادیب قتل، گنتی جاری

شیئر کریں:

7 اکتوبر سے لے کر اب تک غزہ میں23 فلسطینی شاعروں اور ادیبوں کو قتل کر دیا گیا۔ گنتی ابھی جاری ہے۔یادرہے غزہ میں ڈیوٹی کے دوران مارے گئے 66 سے زیادہ فلسطینی صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ناول نگار، شاعرہ، اور ماہر تعلیم ہیبہ ابو ندا، جو فلسطینی ادبی برادری کی ایک محبوب شخصیت اور ناول آکسیجن از ناٹ فار دی ڈیڈ کی مصنفہ ہیں، اپنے بیٹے کے ہمراہ غزہ شہر کے جنوب میں واقع ان کے گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئیں۔8 اکتوبر کو پوسٹ کی گئی اپنی آخری ٹویٹ میں، مصنف نے لکھا:غزہ کی رات راکٹوں کی چمک کے علاوہ اندھیری ہے، بموں کی آوازوں کے علاوہ خاموش، نماز کے سکون کے علاوہ خوفناک، شہداء کے نور کے علاوہ سیاہ ہے۔ شب بخیر، غزہ۔ابو ندا کی تعلیم اسلامی یونیورسٹی، غزہ سے ہوئی، جہاں انہیں بائیو کیمسٹری کی بیچلر ڈگری سے نوازا گیا۔ اس نے الازہر یونیورسٹی، غزہ سے کلینیکل نیوٹریشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ 2017 میں، ابو ندا نے شارجہ ایوارڈ برائے عرب کریٹیویٹی فار آکسیجن از ناٹ فار دی ڈیڈ جیتا۔شاعر، ناول نگار، اور کمیونٹی ایکٹیوسٹ عمر فارس ابو شویش 7 اکتوبر کو غزہ میں نصرت پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ابو شویش نے متعدد نوجوانوں کی انجمنوں کی مشترکہ بنیاد رکھی اور متعدد مقامی اور بین الاقوامی ایوارڈز جیتے، جن میں اردن میں قومی نغمہ اور ثقافتی ورثہ کے بین الاقوامی میلے میں "سال 2007 کا بہترین قومی نغمہ" کا ایوارڈ اور "ممتاز رضاکار اور مثالی نوجوان" ایوارڈ شامل ہیں۔انہوں نے شاعری کے متعدد مجموعے شائع کیے، ساتھ ہی ایک ناول، العقائد الموت (2016) بھی شائع کیا۔6 دسمبر کو، شاعر، ادیب، ادب کے پروفیسر، اور ایکٹوسٹ ڈاکٹر رفعت الیریر ایک ٹارگٹڈ اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے جس میں ان کا بھائی، اس کی بہن اور اس کے چار بچے بھی مارے گئے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ نسیبہ اور ان کے بچے ہیں۔الیریر غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں ادب اور تخلیقی تحریر کے پروفیسر تھے، جہاں وہ 2007 سے پڑھاتے تھے۔وہ Gaza Unsilenced (2015) کے شریک ایڈیٹر اور Gaza Writes Back: Short Stories from Young Writers in Gaza, Palestine (2014) کے ایڈیٹر تھے۔ 2022 کے مجموعے Light in Gaza: Writings Born of Fire میں اپنی شراکت میں، عنوان "غزہ پوچھتا ہے: کب یہ گزرے گا؟"، رفعت لکھتے ہیں:یہ گزر جائے گا، میں امید رکھتا ہوں. یہ گزر جائے گا، میں کہتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا مطلب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں نہیں کرتا. اور جیسا کہ غزہ زندگی کے لیے ہانپتا رہتا ہے، ہم اس کے گزرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ہمارے پاس واپس لڑنے اور اس کی کہانیاں سنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے۔ الیریر کی دل دہلا دینے والی پیشن گوئی پر مبنی الوداعی نظم، "اگر مجھے مرنا چاہیے،" کا 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مصنف اور فلسطینی ہیریٹیج ایڈووکیٹ عبدالکریم الحشش کو ان کے خاندان کے کئی افراد سمیت 23 اکتوبر کو رفح شہر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ الحشش فلسطینی لوک ورثے پر اپنی تحریروں اور بدوئیوں کے ورثے، رسوم و رواج اور عرب محاوروں پر اپنی تحقیق کے لیے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے فلسطین، اس کی تاریخ اور اس کے ورثے کے بارے میں درجنوں نایاب کتابیں بھی جمع کیں۔اناس السقا، ایک مشہور ڈرامہ نگار، اداکار، اور ماہر تعلیم جنہوں نے بچوں کے تھیٹر میں بڑے پیمانے پر کام کیا، اکتوبر کے آخر میں اپنے تین بچوں سارہ، لین اور ابراہیم کے ساتھ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں مارا گیا۔ صاقہ 2014 کی فلسطینی فلم سارہ میں نظر آئیں، جس کی ہدایت کاری خلیل المزین نے کی تھی اور اس میں عرب دنیا میں غیرت کے نام پر قتل کے معاملے پر بات کی گئی تھی۔وہ فلم The Homeland’s Sparrow میں بھی نظر آئیں جو کہ غزہ میں پروڈیوس کی گئی تھی اور اس کی ہدایت کاری مصطفیٰ النبیح نے کی تھی۔ فلم میں 1948 میں نکبہ سے لے کر مغرب پر اسرائیلی قبضے تک فلسطینی جدوجہد کا احاطہ کیا گیا تھا۔