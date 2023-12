شیئر کریں:

امریکہ نے اپنی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ افغانستان میں لڑی،آ ٹھ لاکھ فوج استعمال کی، دو ٹریلین ڈالر خرچ کیے، بیس سال جنگ کے بعد بقول امریکہ کے صدر،

"After 20 years --- a trillion dollars spent training and equipping hundreds of thousands of Afghan National Security and Defence Forces, 2448 Americans killed, 20,722 more wounded, and untold thousands coming home with unseen trauma to their mental health -- I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan with no reasonable expectation of achieving a different outcome.''When asked: ''Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable?'' American President said: ''No, it is not. Because you --- the Afghan troops have 300,000 well-equipped -- as well equipped as any army in the world -- and an airforce

against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable.'' ا مریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں:

''Most tragically, we see it in the shocking and stunning statistic that give pause to anyone who thinks war can ever be low-grade, low-risk, or low-cost: 18 veterans, on average, who die by suicide every single day in America -- not in far off place, but right here in America''

.لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ طالبان نے دنوں میں افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔حالانکہ ملک کے اندر طاقتور مسلح مخالفین موجود تھے جو امریکیوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑتے رہے تھے۔ آخری مرحلہ میں تین لاکھ افغان فوجی، صرف اس لئے طالبان کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکے، کیوں کہ وہ خوفزدہ تھے، ان کے دلوں میں خوف تھا۔

’’خوف‘‘ ہماری زندگیوں میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ علامہ اقبال ’’مثنوی رموز بیخودی ‘‘میں لکھتے ہیں: (ترجمہ شعر:3801 ) ’’ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو یہ ایمان کا عنوان ہے ا ور شرک ، غیر اللہ کے خوف سے عبارت ہے‘‘۔

اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔اللہ تعالیٰ سورۃ البقر ۃ ( ترجمہ آیت ۱۶۳ ) میں فرماتے ہیں: ’’اور تم سب کا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے ، نہیں ہے کوئی معبود اِ س کے سوا، بڑا مہربان نہایت رحم والا ‘‘۔ ( آل عمران؛ ترجمہ آیت 981) ’’ اور اللہ ہی کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے‘‘۔

معاشرے میں بگاڑ کی بنیادی و جہ کچھ انسانوں اور انسانی گروہوں کا اپنے آپ کو رب سمجھنا ہے۔ یہ بگاڑ اْس وقت شدت اختیار کر لیتا ہے، اور معاشرہ ظلم وزیاتی کا شکار ہو جاتا ہے، جب لوگ اْن کے اِس دعویٰ کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔

سورۃ آل عمران( ترجمہ آیات271 ،371 ، 571) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ’’ اْن لوگوں کے لیے، جنہوں نے بہترکارکردگی دکھائی ان میں سے ،اور تقویٰ اختیار کیا، اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ہیں کہ کہاتھا اْن سے لوگوں نے کہ بہت لوگ جمع ہورہے ہیں تمہارے مقابلہ کے لیے، لہٰذا ڈ رو اْن سے ، سو زیادہ کر دیا اِس بات نے اْن کا ایمان ، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل (کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہی بہترین کارساز ہے)۔ یہ جو تھا دراصل شیطان تھا جو ڈرا رہا تھا تم کو اپنے ساتھیوں سے، لہٰذا نہ ڈرو تم اْن سے اور ڈرو صرف مجھ سے اگر ہو تم (واقعی) مومن ‘‘۔علامہ اقبال ’’رموز بیخودی‘‘ میں ملت اسلامیہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ ’’ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو ہر طرح کے غم اور نفع ونقصان کے خیال سے آزاد ہوجا۔ ایمان کی قوت تیری زندگی بڑھاتی ہے (اس لئے ) تجھے لا خوف علیھم کا ورد رکھنا چاہے‘‘۔آخر میں ’’ارمغان حجاز‘‘ کی ایک رباعی پیش خدمت ہے:

سجودے آوری دارا و جم را

مکن اے بے خبر رسو ا حرم را

مبر پیش ِ فرنگی حاجت خو یش

ز طاق دل فرو ریز ایں صنم را

(ترجمہ): ’’ تو دارا وجم (جیسے بادشاہوں ) کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اے بے خبر ! حرم کو رسوا نہ کر۔ اپنی حاجت فرنگی کے سامنے نہ لے جا ،اس بت کو اپنے دل کے طاقچہ سے نیچے گرا دے"۔

…………………… (ختم شد)