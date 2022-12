ثناء میر کا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا رکن بننے سے انکار

سابق کپتان قومی ویمن کرکٹ ٹیم ثنا میر نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا رکن بننے سے معذرت کرلی ہے۔

ثنا میر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں اپنی آواز ایف آئی سی اے اور کمنٹری کے ذریعے اٹھاتی رہوں گی، لیکن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ نہیں بن رہی۔

انہوں نے مزید لکھا کہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا رکن بننے کی مبارکباد دی۔

It is very humbling to be named in the PCB mgmt com????????.I would like to express my gratitude to all decision makers & everyone around the world who congratulated me.For now,I'll not be able to participate as I look fwd to contribute through my independent voice in FICA & thru comm.