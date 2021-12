امریکا:نیو یارک میں پہلی بار پاکستانی نژاد افسر ڈپٹی انسپکٹر بن گیا

امریکی شہر نیو یارک میں پولیس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی نژاد امریکی افسر کو ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔

عدیل رانا کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ نیو یارک پولیس نے ان کی اعلیٰ کارکردگی دیکھتے ہوئے کیپٹن کے عہدے سے ترقی دے کر عدیل رانا کو ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اس خبر پرخوشی کا اظہار دیکھنے میں آیا۔نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران نے عدیل رانا کو ڈپٹی انسپکٹر تعینات کیے جانے پر مبارکباد پیش کی جو وہ پہلے پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں جو نیویارک پولیس میں اس عہدے تک پہنچے .جس پر مسلم برادری نے فخر کا اظہار کیا ہے۔

Congrats to my friend, the newly-promoted #DeputyInspector @AdeelRanaNYC! Congratulations @NYPDMuslim and all #NewYorkers! https://t.co/ZofCmfzQiQ