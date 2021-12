جارج کلونی اور رافیلہ پلاسٹیرا کے نام

شیئر کریں:

بات کا آغاز جارج کلونی (George Clooney) سے کرتے ہیں جو ایک امریکی اداکار اور فلم ساز ہیں۔ فوربز لسٹ 2018 ء کے مطابق، وہ دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکاروں میں سرفہرست ہیں۔ گزشتہ دنوں کلونی کو ایک اسرائیلی فضائی کمپنی کے لیے ایک اشتہار میں کام کرنے کی پیشکش کی گئی۔ اس اشتہار کے لیے انھوں نے صرف ایک دن کام کرنا تھا اور بدلے میں ان کو 35 ملین ڈالرز ملنے تھے۔ یہ رقم پاکستانی روپوں میں تقریباً سوا چھے ارب بنتی ہے۔ کلونی نے اس اشتہار میں کام کرنے سے انکار کردیا۔ اس بارے میں برطانوی جریدے ’گارڈین‘ سے بات کرتے ہوئے انھوں نے کہا:

Well, yeah. I was offered $35m for one day’s work for an airline commercial, but I talked to Amal about it and we decided it’s not worth it. It was [for] a country that, although it’s an ally, is questionable at times, and so I thought: Well, if it takes a minute’s sleep away from me, it’s not worth it.

(جی ہاں، مجھے ایک فضائی کمپنی کے اشتہار میں کام کرنے کے لیے ایک دن کے 35 ملین ڈالرز کی پیشکش ہوئی تھی۔ میں نے اس بارے میں امل (کلونی کی بیوی) سے بات کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ پیشکش قبول کرنے کے قابل نہیں۔ یہ پیشکش ایک ایسے ملک کی طرف سے تھی جو (امریکا کا) اتحادی تو ہے لیکن بسا اوقات (اس کا کردار) قابل اعتراض ہوتا ہے، اور اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اس سے میری ایک منٹ کی بھی نیند جاتی ہے تو یہ اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔)

دوسری شخصیت جس کا ایک عمل (یا ردعمل) اس مضمون کو لکھنے کے لیے مہمیز ثابت ہوا رافیلہ پلاسٹیرا (Rafaela Plastira) ہیں۔ 22 رافیلہ یونان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اس برس ہونے والے مس یونیورس کے مقابلے کے لیے امیدوار تھیں لیکن انھوں نے مقابلے میں حصہ لینے سے اس لیے انکار کردیا کیونکہ مقابلے کا انعقاد اسرائیل کے شہر ایلات میں ہورہا تھا۔ مقابلے کے انعقاد سے تقریباً دو ماہ پہلے اکتوبر میں رافیلہ نے سماجی رابطے کے ذریعے انسٹاگرام پر فلسطینی پرچم کی تصویر شیئر کی اور ساتھ لکھا:

I cannot go up to this stage and pretend that nothing happens when people are fighting for their lives out there.

(میں سٹیج پر جا کر ایسے دکھاوا نہیں کرسکتی کہ جیسے (وہاں) کچھ بھی نہیں ہورہا حالانکہ وہاں لوگ اپنی زندگیوں کے لیے لڑرہے ہیں۔)

اس اعلان کے بعد رافیلہ کے خلاف ایک مہم شروع ہوگئی جس کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ رافیلہ یونان کی طرف سے مقابلے کی امیدوار تھیں ہی نہیں۔ علاوہ ازیں، ان کے نظریات کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جہاں رافیلہ پر تنقید ہوئی وہیں فلسطینیوں سمیت دنیا بھر سے لوگوں نے ان کے عمل کو سراہا بھی اور ان کو ہیرو بھی قرار دیا۔

جارج کلونی اور رافیلہ پلاسٹیرا نے جس ردعمل کا اظہار کیا وہ اپنی نوعیت کی منفرد مثالیں ضرور ہیں لیکن اسرائیل نامی ناجائز ریاست کے خلاف یہ پہلا یا آخری ردعمل نہیں ہے۔ ان دونوں مثالوں کو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف چلنے والی اس بی ڈی ایس مہم (Boycott, Divestment and Sanctions Movement) کا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ صہیونیوں کے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کو قبول نہیں کیا جائے گا اور پُر امن طریقے سے ہر سطح پر اسرائیل سے قطع تعلق کر کے اس بات کو پوری طرح واضح کیا جائے گا۔

ایک طرف جارج کلونی اور رافیلہ پلاسٹیرا جیسے لوگ ہیں جو ذاتی نفع نقصان کی پروا کیے بغیر فلسطین کے مظلوم و مقہور عوام کا ساتھ دے رہے ہیں اور دوسری جانب ایسے مسلم حکمران ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے انھیں یہ احساس بھی نہیں ہورہا کہ فلسطین میں جو کچھ ہورہا ہے اس کا ایک سیاسی پہلو تو بہرطور ہے لیکن اس معاملے سے ایک مذہبی شناخت بھی جڑی ہوئی ہے جسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ فلسطین پر صہیونیوں کا ناجائز قبضہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر گزشتہ سات دہائیوں سے موجود ایسا معاملہ ہے جس کے حل میں امریکا سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ وِیٹو پاور کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف آنے والی ہر قرارداد پر عمل درآمد کو رکوا دیتا ہے۔ اب کچھ مسلم حکمران بھی اس سلسلے میں میدان میں آچکے ہیں جس کے بعد یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہوگیا ہے ۔ بین الاقوامی برادری اور عالمی ادارے اس بات کا احساس کریں یا نہ کریں لیکن یہ طے ہے کہ جب تک مقبوضہ فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مسائل کا مستقل اور پائیدار حل فراہم نہیں کیا جاتا تب تک عالمی امن کی ضمانت نہیں دی جاسکتی کیونکہ ان دونوں علاقوں میں موجود غاصب اور قابض قوتوں کی موجودگی اور ان کے توسیع پسندانہ اور مذموم عزائم کسی بھی وقت دنیا میں کسی بڑے انتشار کا سبب بن سکتے ہیں۔