زود رنج مینگل

میری سردار دودا خان زرکزئی سے گاڑھی چھنتی تھی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ جھالاوان کا سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ دودا خان کو ایک قتل کے سلسلے میں جرگہ نے عمر قید کی سزا دی تھی۔ کچھ عرصہ بعد انتظامی مصلحتوں کے تحت ایوب خان کو اسے رہا کرنا پڑا۔ سفر خان کی کوشش تھی کہ یہ کسی طور زہری نہ پہنچے۔ وہ راستے ہی میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا کر دودا خان کو بحفاظت اس کے گھر پہنچایا۔ دودا مجھے ’’خان‘‘ کہہ کر مخاطب ہوتا۔ جب بھی وہ مستونگ آی ہم نے حسب استطاعت اس کی خاطر تواضع کی۔

نواب غوث بخش رئیسانی بھی اکثر دفتر آتا۔ یہ انتہائی ریرک، باوقار اور جہاندیدہ شخص تھا۔ پاک فوج میں میجر رہ چکا تھا۔ خوشگوار تعلقات زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ اس نے محمد شاہی قبیلے کے سردار فقیر عمر پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ وجہ عناد بڑی دلچسپ تھی۔ فقیر عمر نے ایک رئیسانی عورت سے چوتھی شادی کر لی ۔ یہ اُسے سردار نہ مانتے تھے۔ اسے ’’سرکاری سردار‘‘ ہونے کا طعنہ دیتے۔ گرفتاری سے قبل ہم نے ہوم ڈیپارٹمنٹ سے اجازت مانگی جو نہ ملی! بعد میں جب غوث بخش گورنر بلوچستان بنا تو اس نے بیک جنبشِ قلم کمشنر راجہ احمد خان اور ssp سروش علوی کو صوبہ بدر کر دیا۔ اتفاق سے میں پہلے ہی بلوچستان چھوڑ چکا تھا۔ بعد میں اس کا بیٹا سردار اسلم رئیسانی وزیر اعلیٰ بنا۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ اس قدر باوقار انسان کا بیٹا مسخرا بھی ہو سکتا ہے!

نواب خیر بخش مری سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب کالج کے طلباء نے ون یونٹ توڑنے کے سلسلے میں میرے دفتر کے باہر بھوک ہڑتال کی ۔ تمام بلوچ سردار انکی مزاج پُرسی کیلئے آتے اور مجھے اپنی تشویش کا اظہار کرتے۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں لائلپور میں تعینات تھا۔ حکومت نے نواب مذکور کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے لائلپور جیل میں رکھا ہوا تھا۔ انہیں جوڈیشل ریمانڈ کیلئے میرے دفتر لایا گیا۔ پولیس انسپکٹر ملک غلام حیدر چاہتا تھا کہ وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھے رہیں اور چودہ دن کا جوڈیشل ریمانڈ مل جائے۔ میں نے انکار کر دیا۔ ’’ان کو عدالت میں لانا سیکورٹی رسک ہے‘‘۔ غلام حیدر نے سرگوشی کی ’’یہ قانونی تقاضہ ہے‘‘! میں نے اس کی سرزنش کی۔ انہیں میرے چیمبر میں بھائو۔۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر قدرے حیران ہوئے۔ میں نے انکی خیریت دریافت کی۔ چائے پیش کی اور ریمانڈدے دیا۔ جبران غلام حیدر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کچھ یوں گمان ہوتا تھا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں اور یہ لا ئلپورمیں میرا آخری دن ہے۔

پرنس کریم کا شمار ظالم اور جابر انسانوں میں ہوتا تھا۔ ہمیشہ غصہ اسکی ناک پر اور ہاتھ کی انگلی پستول کے ٹریگر پر رہتی۔ کئی شخص اسکی بربریت کی نظر ہوئے۔ ایّام اسیری نے اسکی سوچ کو یکسر بدل دیا۔ ہاتھ دھوتے وقت بھی پانی کا لوٹا کسی دوسرے شخص کو نہ پکڑنے دیتا۔ میری حیرانی کو بھانپتے ہوئے بولا۔ ’’ناظم صاحب! وقت بہت بڑا استاد ہے۔ شاہ زادگی کو جیل میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب آپ مجھے ایک مکمل انسان نہیں تو انسان سمجھ سکتے ہیں۔‘‘تمام سرداروں میں مجھے عطا اللہ مینگل زیادہ پسند تھا۔ ایک مرد بلوچ کی جو خوبیاں گنوائی ہیں وہ اس میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اصولوں کی خاطر اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ وہ بلوچ عوام کے حقوق کا سب سے بڑا داعی تھا۔ حکومتِ وقت سے اسکی ہمیشہ ان بن رہی۔

اکثر تحریروں میں میں نے سردار صاحب سے گلہ شکوہ بھی کیا ہے۔ بلوچستان کے حقوق کی بات کرنا ایک احسن قدم ہے۔ بلوچوں کو پسماندگی سے نکالنا بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا بلوچستان میں رہنے والے سب بلوچ ہیں؟ یا صرف وہ لوگ جنہیں سردار صاحب ایسا سمجھتے تھے؟ کیا صرف وہ لوگ بلوچ ہیں جو براوہی زبان بولتے ہیں یا وہ بھی جو بلوچی‘ سندھی‘ پشتو اور پنجاب بولتے ہیں؟

Where do you draw the line? آپ لکیرکہاں کھینچیں گے سو سال دو سو سال یا دو ہزار سال؟ آپ کو علم ہے کہ بلوچ اس علاقے میں کب اورکہاں سے آئے۔ سکندر اعظم کے وقت یہ علاقہ وقتی طور پر یونانیوں کے قبضے میں رہا۔ جب اسکے جرنیل ملیوکس نکوٹارکو چندرگپت موریہ نے شکست دی تو اس نے یہ علاقہ (گڈروسیہ! مکران) موریہ کو دے دیا۔ اس علاقے پر عرب قابض ہے۔ ایرانیوںکے زیر تسلط رہا۔کسی زمانے میں سندھ کے کچھ حصے خان قلات میر نصیر خان کی عملداری میں شامل تھے کیا ان پر اب بھی آ پکا دعویٰ ہے۔ ایک ایرانی بلوچستان بھی ہے۔ اگر ایران اس علاقے پر بھی دعویٰ کرے تو آپ کا کیا جواب ہوگا۔ آپ کو گوادرکی ترقی پر بھی اعتراض ہے۔ آپ کا استدلال ہے کہ اسکی ’’ڈیموگرافی‘‘ تبدیل کی جا رہی ہے۔ اس طرح سندھی یا پنجابی ایک دن اس علاقے سے الیکشن لڑ سکیں گے۔ what a Far fetched idea?گوادر گزشتہ دو سو برس سے سلطان مسقط کی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ علاقہ بوسعیدکو میر نصیر خان اول نے دیا تھا۔ دو دفعہ کوشش کی گئی کہ اسکو واپس لیا جائے۔ پہلی لشکرکشی میر دوستین نے کی۔ اسے مسقط کی فوجوں نے شکست دی۔ دوسرا حملہ غالباً میر نصیر خان دوم کے وقت ہوا۔ اس کا لشکر بھی چند تحائف لیکر واپس چلا گیا۔ اگر ملک فیروز خان نون قیمتاً اسے نہ خرید تا تو کیا ہوتا۔ بالفرض اسے Federal Territory قرار دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ زندگی میں کتنی مرتبہ آپ گوادر‘ پسنی‘ جیوانی گئے ہیں میں نے اس علاقے میں ملازمت کی ہے۔ چند ہزار نفوس پر مشتمل مچھیروں کی بستی مفلسی ہاتھ جوڑتی ہوئی! معیشت دم توڑتی ہوئی! لوگ نان جویں کو ترستے تھے۔ میٹھا پانی پینے کی بشارت مولوی صاحب جمعہ کے وعظ میں دیتے تھے۔ سارے شہر میں ایک کنواں! جس کا پانی کھارا اور نمکین تھا۔ سرکاری اہلکاروں کے لئے عیسیٰ جعفر پانی کراچی سے منواتا تھا۔ جس طرح کسی شخص کی لاٹری نکل آتی ہے۔ اسی طرح شہروں کا مقدر بھی بدل جاتا ہے۔ گوادر اب مچھیروں کی بستی نہیں بلکہ ایک ماڈرن Vibrant city ہے۔ لوگ کم ہیں اور نوکریاں زیادہ اس کی خوشحالی بلوچستان کی خوشحالی ہے۔ اس کی ترقی کے ثمرات تمام صوبے تک جائیں گے۔ جب میں 1967ء میں وہاں تھا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ صحرا اور راستے جس نے سکندر اعظم کی فوجوں کو مفلوج اور ہلکان کیا تھا۔ ایک دم ’’کارپٹ روڈز‘‘ اور’’مرغزار‘‘ میں بدل جائیں گے۔گوادر سے کوئٹہ قریباً پانچ سو میل ہے۔ دنوں کا سفر اب گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔

اختر مینگل میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو اﷲ تعالیٰ نے عطا اﷲ مینگل کو ودیعت کی تھیں۔ جب تک بیٹے کو باپ کا ’’علم ازبر‘‘ نہیں ہوتا وہ قابل میراث پدر نہیں بن سکتا۔ یہ بھی بلوچستان کے وزیراعلیٰ رہ چکے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ اگلے الیکشن میں وزارت عُلیا ایک پکی ہوئی کھجورکی طرح انکی جھولی میں آن گرے۔ انہیں اس بات کا بھی ادراک ہوگیا ہے کہ سیاست اب محض سرداروں کا کھیل نہیں رہی۔ عوامی شعور آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا ہے۔لہٰذا سرداروں سے رابطوں کے ساتھ ساتھ عوام کی نبض پر بھی ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ انکے جو منجملہ مطالبات ہیں‘ان میں سب سے بڑا مطالبہ ’’گم شدہ افراد کی بازیابی ہے‘‘ہمیں علم نہیں کہ وہ کون اور کتنے لوگ ہیں اور کن حالات میں روپوش ہیں۔ جہاں دھواں ہوتا ہے۔ وہاں پر آگ بھی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بلاوجہ تو غائب نہیں ہوتا۔ لہذاٰ مطالبات کے ساتھ ذمہ داریوں کا بھی ادراک ہونا چاہئے۔ کسی قبیلے کی سرداری ایک چیز ہے اور صوبے کی سربراہی کے تقاضے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے لئے تحمل برداشت اور معروضی حالات کا ادراک ضروری ہوتا ہے۔ سردار صاحب زود رنج تو شاید طبعاً ہوں۔ مطالبات میں بھی وزن ہو لیکن وہ جو انگریزی زبان کا محاورہ ہے۔

Patience is the most essential quality for a man destined to rule.

