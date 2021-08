پاکستان ائیر فورس کی خاتون ڈاکٹر کورونا کے باعث انتقال کر گئیں

پاکستان ائیر فورس (پی اے ایف) کی فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر ماہ نور فرزند کورونا وائر کے باعث کراچی میں انتقال کر گئیں۔

پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق آٹھ ماہ کی حاملہ فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر ماہ نور فرزند اتوار کے روز کمبائنڈ ملٹری اسپتال (سی ایم ایچ) ملیر میں انتقال کر گئیں۔

پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر ماہ نور فرزند آٹھ ماہ کی حاملہ تھی، کورونا کے باعث ملیر کینٹ کے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال (سی ایم ایچ) میں ایک ہفتے سے زیر علاج تھیں۔

We are deeply saddened by the loss of Dr.Mahnoor Farzand fighting Covid-19 with her stillborn child, graduate of Baqai Medical College & was serving as Flight Lieutenant in Pakistan Air Force.Our condolences & deepest sympathies go out to the family.May her soul rest in peace! pic.twitter.com/iKGv0Vk09d