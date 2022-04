نو تعینات ڈی جی ایف آئی اے طا ہررائے نے چا رج سنبھا ل لیا 

شیئر کریں:

اسلام آباد (اپنے سٹاف رپورٹر سے) نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر جنرل ایف ائی اے محمد طاہر رائے نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ایف آئی اے کے سینئر افسران نیان کااستقبال کیاافسران سے پہلی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محمد طاہر رائے نے کہا کہ ایمانداری ہی بہترین حکمت عملی ہے Honesty is the best policy اس پالیسی پرمکمل عملدرامد کیا جائے گا پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے۔ عوام کی خدمت ہی ایف ائی اے کا نصب العین ہوگا۔ عوام کو عزت دی جائے گی اور ان کا احترام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم کو کنٹرول کرنا پہلی ترجیح ہوگی ۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی اور عالمی برادری میں پاکستان کے وقار کو بحال کیا جائے گاتفتیشی افسران اور سینیئر افسران کی ٹریننگ کروائی جائے گی اور ایف ائی اے کو ایک پیشہ ورانہ طور پر کام کرنے کا ادارہ بنایا جائے گا۔