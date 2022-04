وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کیلئے ایک اور اعزاز

شیئر کریں:

اسلام آباد(نا مہ نگار)وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے شعبہ تحقیق و مراجع میں تعینات ہونہار اسسٹنٹ ڈائریکٹر جوڈیشل محبوب عثمان نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اعزازی نمبروں سے حاصل کر لی۔ آپ کو پاکستان کے پہلے ڈاکٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے جنھوں نے *ڈیجیٹل ایویڈینس* میں پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ آپ کی پی ایچ ڈی کیمقالے کا عنوان تھا: "DIGITAL EVIDENCE: A CASE STUDY OF LEGISLATION IN PAKISTAN IN THE LIGHT OF OTHER JURISDICTIONS"سیکرٹری مذہبی امور سردار اعجاز خان جعفر، ایڈیشنل سیکرٹری آفتاب درانی، ڈی جی سید مشاہد حسین خالد اور دیگر افسران و عملہ نے وزارت کے افسر محبوب عثمان کو ان کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ۔