گاؤں کے ترقیاتی کام کیلئے اوکٹا ایف ایکس کا احسن اقدام

کراچی (کامرس ڈیسک) عالمی فِن ٹیک کمپنی اوکٹا ایف ایکس(OctaFX) نے حال ہی میں ایک باہمت پاکستانی شہری کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار پرانی سڑک کی ازسر نو تعمیر کی سرمایہ کاری کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار اس وقت کیا تھا جب انہوں نے کمپنی کا مقابلہ 'Proud of my home'(اپنے گھر پر فخر) جیتا تھا۔ سڑک کی تعمیرات کا یہ منصوبہ مقدس ماہ رمضان کی چھٹیوں کے آغاز سے قبل مکمل کر لیا گیا۔اس تمام سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب اوکٹا ایف ایکس نے اگست 2020 میں پاکستان میں اپنے کلائنٹس کے مابین 'Proud of my Home' مقابلے کا آغاز کیا تھا۔ اس مقابلے کے شرکا ء نے ویڈیوز بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں اپنے آبائی علاقوں سے کتنی محبت ہے۔اس مقابلے کی خوش قسمت فاتح نوجوان طالبہ عریشہ صدیقی تھیں جنہیں اپنے آبائی علاقے میں ترقیاتی کام کرانے کا انوکھا موقع میسر آیا۔ اوکٹا ایف ایکس نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر میرپور خاص میں عریشہ کے آبائی علاقے محمد صدیق گوٹھ میں سڑک کی تعمیر پر آنے والی لاگت کی رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔اس مقابلے میں کامیابی کے بعد اپنی خوش قسمتی کے بارے میں پتہ چلنے پر عریشہ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں، اس پر یقین کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھے بہت کم امید تھی اور بہت زیادہ توقع بھی نہیں تھی کیونکہ اس مقابلے کے لیے بہت زیادہ مسابقت تھی۔ اپنے گھر اور علاقے والے بہت خوش ہیں اور اس نے مجھ پر ناصرف ان کے بھروسے کو بلکہ میرے اوکٹا ایف ایکس پر اعتماد کو مزید تقویت بخشی ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت حیران کن تھی اور میں اپنے آبائی علاقے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے اپنے بچپن میں اس سڑک پر چلتے اور کھیلتے ہوئے اسے آہستہ آہستہ منظرنامے سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ میری خواہش تھی کہ اگلی نسل کے لیے اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، میرے اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے پر میں اوکٹا ایف ایکس کی شکر گزار ہوں۔عریشہ اپنے تئیں بھی کچھ کرنے کے بلند عزائم رکھتی ہیں۔ اپنی تعلیم اور مقابلوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ 'Helping Humanity' کے نام سے ایک پلیٹ فارم بھی چلا رہی ہیں جس میں ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ وہ اس تنظیم کی جلد رجسٹریشن کے لیے کام کررہی ہیں۔جس سڑک کی ازسرنو تعمیر کی گئی اس کی کُل لمبائی 330فٹ اور چوڑائی 24 فٹ ہے جو 100 میٹر لمبائی اور ساڑھے 7 میٹر چوڑائی بنتی ہے۔ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ پیچیدگیوں کے باوجود 12 باہمت اور پرعزم مزدوروں نے 8 سے 9 دن میںیہ کام مکمل کر لیا۔ شروع سے ارادہ یہی تھا کہ اس منصوبے کو رمضان کی چھٹیوں سے قبل مکمل کر لیا جائے۔اوکٹا ایف ایکس ایک عالمی بروکر ہے جو 2011 سے آن لائن ٹریڈنگ سروسز فراہم کررہا ہے۔ یہ دنیا بھر میں 66 لاکھ اکاؤنٹس کو اعلیٰ معیاری ٹریڈنگ کا تجربہ فراہم کررہا ہے۔ کمپنی اپنے فلاحی اور سماجی کاموں کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی شہرت رکھتی ہے۔