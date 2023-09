دی جنریٹر از بیک، حسن علی کی ٹویٹ وائرل

قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی ورلڈ کپ 2023 کے اسکواڈ میں شمولیت کے بعد انتہائی خوش ہیں۔

تفصیلات کے مطابق حسن علی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کیپشن کے ساتھ ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے .جس پر لکھا ہے کہ ’’دی جنریٹر از بیک‘‘۔فاسٹ بولر کا کہنا ہے کہ ’’شکر الحمد اللہ، ورلڈ کپ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنا میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ ان شاءاللہ، میں پاکستان کے لیے اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا‘‘۔حسن علی کا کہنا تھا کہ ’’مجھے اور قومی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شائقین کا شکرگزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ میری حمایت کی‘‘۔

Shukar Alhumdulilah! It's an indescribable feeling to be able to play the World Cup for my country. InshAllah I will give my absolute best for Pakistan. Please remember me and our team in your prayers. Also a big thanks to my fans for always supporting me ????#PakistanZindabad ???????? pic.twitter.com/Kul3zpbXis