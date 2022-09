سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے، امداد کی اپیل پر امریکی صدر کا مشکور ہوں: وزیر اعظم

شیئر کریں:

اسلام آباد: وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کی اپیل پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہا ہے۔وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ سیلاب زدگان کی حالت زار کو اجاگر کرنے پر امریکی صدر جوبائیڈن کا مشکور ہوں. امریکی صدر نے دنیا سے سیلاب متاثرین کے لیے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بے مثال سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے، سیلاب میں پھنسے ہوئے خواتین اور بچوں کی فریاد پر اقوام متحدہ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں امریکی صدر نے دنیا سے پرجوش اپیل کی کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کی جائے۔

دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی حالت زار کی بھرپور وکالت کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے فوری قابل عمل مسئلے کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کا شکریہ ادا کیا ہے۔شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری کو آب و ہوا پر بات کرنے سے ہٹ کر مل کر کام کرنا چاہیے۔

اسکے علاوہ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے مسلسل بین الاقوامی امداد کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا ہے۔

شہباز شریف نے رجب طیب اردوان کی بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق کی مسلسل حمایت پر بھی تعریف کی۔