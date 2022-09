کیا صنف کا تعین اختیاری معاملہ ہے؟

شیئر کریں:

پاکستان میں ان دنوں ٹرانس جینڈر ایکٹ ایک بار پھر سے بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ یہ قانون 2018ءمیں منظور کیا گیا اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ (نواز)، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریکِ انصاف نے اپنے تمام سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اس قانون کی منظوری کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اگر اس قانون کا مقصد صنفی ابہام میں مبتلا افراد کی صنفی شناخت واضح کرتے ہوئے ان کے لیے معاشرے اور ریاستی اداروں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے اور بات یہیں تک محدود رہتی تو شاید کوئی بھی اس قانون کی مخالفت نہ کرتا اور یہ قانون دوبارہ کبھی بحث کا موضوع بھی نہ بنتا۔ لیکن بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد مسلسل اس قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اب اس سلسلے میں انھوں نے وفاقی شرعی عدالت سے بھی رجوع کیا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ صنفی ابہام کی وجہ سے وجود میں آنے والی جنس جسے عرفِ عام میں خواجہ سرا کہا جاتا ہے، ہمارے ملک اور معاشرے میں بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ ایسے افراد کو اپنے خاندانوں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے جس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ قابلِ افسوس بھی ہے اور لائقِ مذمت بھی۔ تعلیمی اداروں سے لے کر دفاتر تک ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی نہایت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ ایسے رویوں اور سلوک کی وجہ سے یہ افراد جن نفسیاتی مسائل سے دو چار ہوتے ہیں اس کا اندازہ شاید کوئی بھی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ ایسے افراد کی غالب اکثریت ہمارے ہاں اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ہماری ریاست اور معاشرہ اس حد تک سفاک ہیں کہ وہ کسی کمزوری کے ساتھ پیدا ہونے والے افراد کو قبول کرنے اور عزت اور وقار کے ساتھ جینے کے قابل بنانے کی بجائے الٹا ان پر زندگی کا دائرہ تنگ کردیتے ہیں۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو صنفی ابہام کے حامل افراد کو اس ابہام سمیت جن بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا حل فراہم کر کے ان افراد کو صحت مند زندگی جینے کے قابل بنانا یقینا ریاست اور معاشرے دونوں کا فرض ہے۔ مذہب اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ مسلم تاریخ میں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جہاں فقہاءنے صنفی ابہام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے سجھائے ہیں۔ اب میڈیکل سائنس کی ترقی نے ویسے ہی بہت سی آسانیاں پیدا کردی ہیں اور ماضی کی نسبت آج ہم زیادہ آسانی سے کسی شخص کے ایسے مسائل حل کرسکتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کا تعلق اس صورت ہے جب ایک شخص پیدائشی طور پر کسی ایسی غیر معمولی صورتحال کا شکار ہو جس نے اس میں صنفی ابہام پیدا کردیا ہو۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانس جینڈر ایکٹ کسی پیدائشی کمزوری یا صنفی ابہام کے مسئلے سے آگے بڑھ کر ایک فرد کو یہ اختیار دینے کی بات کرتا ہے کہ اگر وہ خود کو مرد ہوتے ہوئے عورت تصور کرتا ہے یا عورت ہوتے ہوئے مرد تصور کرتا ہے تو اس کے اس تصور کو ریاست اور اس کے تمام ادارے حقیقت مان لیں۔ اس حوالے سے قانون کے باب دوم میں شامل شق 3 کی ذیلی شق 1 قابل غور ہے جو کہتی ہے:

A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity, as such, in accordance with the provisions of this Act.

یعنی ایک ٹرانس جینڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس قانون کے مندرجات کے مطابق اپنی صنفی شناخت کا تعین اپنے اس تصور کے تابع کرے جو وہ خود کو سمجھتا یا سمجھتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے لے کر سینیٹر مشتاق احمد نے اس قانون کی مخالفت کی تھی۔ انھوں نے اس قانون میں جن ترامیم کی تجویز دی تھی وہ واقعی صائب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی شخص کو اپنے تصور کے مطابق صنف کا تعین کرنے کا اختیار دینے کی بجائے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس شخص کی صنف کیا ہے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد نے اس بورڈ میں فزیشنز اور سرجنز کے علاوہ ایک ماہرِ نفسیات کو بھی شامل کرنے کی تجویز دی تھی۔ اس تجویز کے مطابق قانون میں ترامیم کر کے حقیقی مسائل کا شکار افراد کے لیے واقعی آسانی پیدا کی جاسکتی ہے لیکن ماضی کے حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں حقیقی مسائل اور ان کے حامل افراد سیاست کا موضوع کم ہی بنتے ہیں۔

اس قانون میں پائی جانے والی خامیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا یہ کہنا درست ہے کہ صنف کے تعین کا اختیار اگر فرد کے ہاتھ میں دیدیا جائے تو کل کو کوئی بھی مرد (یا عورت) اٹھ کر خود کو اپنی حقیقی صنف سے مختلف تصور کرتے ہوئے کئی ایسے مسائل پیدا کردے گا (یا گی) جو براہِ راست مذہبی احکامات سے متصادم ہوں گے۔ شادی بیاہ سے لے کر وراثت کی تقسیم اور مختلف جگہوں پر مردوں اور عورتوں کی مخصوص نشستوں پر رسائی تک کئی ایسے معاملات ہیں جو کسی فرد کے اپنی صنف کا اپنے تصور کے مطابق تعین کرنے کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہوسکتے ہیں۔ اگر ہماری سیاسی جماعتیں واقعی معاشرے میں صحت مند توازن قائم کرنا چاہتی ہیں تو انھیں ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو معاشرے کی غالب اکثریت کے مذہبی نظریات پر حملہ آور ہونے کا تا¿ثر دینے کا رجحان رکھتے ہیں۔

