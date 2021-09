چیک آئوٹ نے مینا اور پاکستان پیمنٹس رپورٹ جاری کر دی

شیئر کریں:

اسلام آباد(کامرس ڈیسک) ممتاز گلوبل پیمنٹ سلوشنز پرووائیڈر چیک آئوٹ ڈاٹ کام نے اپنی سالانہMENAP پیمنٹس رپورٹ جاری کر دی ہے۔ڈیجیٹلکامرس کے لیے صارف کی مانگ بڑھنے کے ساتھ"Digital Transformation in MENA and Pakistan: Why Payments are key to unlocking more growth and opportunity" کے عنوان سے یہ رپورٹ پچھلے بارہ مہینوں کے دوران اس علاقے کی ای کامرس اور فِن ٹیک سیکٹرز میں ہونے والی ترقی پر روشنی ڈالتی ہے اور پاکستان کے اندر اور باہر اس بالغ ہوتی ہوئی مارکیٹ میں مرچینٹس کے لیے افزائش کے موقع کو ظاہر کرتی ہے۔پورٹ میں پورےMENAP کی ای کامرس مارکیٹ میں سال بہ سال آبادی کے تناسب سے افزائش کو نوٹ کیا گیا ہے۔2020 میں 47 فیصد صارفین کا کہنا تھا کہ انھیں اگلے سال زیادہ تسلسل کے ساتھ آن لائن خریداری کی امید ہے ۔2021 میں لگ بھگ83 فیصد کا کہنا ہے کہ وہ2022 میں ای کامرس خریداری کی موجودہ سطح کو بر قرار رکھیں گے یا اس سے بھی زیادہ خر یداری کریں گے،جس سے صارفین کے رویہ میں ناقابل واپسی تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔یہ تبدیلی سہل معیشت کے لیے خاص طور سے مستقل رہی ہے اور فوڈ ڈلیوری،گراسریز اور گھر یلو استعمال کی چیزوں جیسے روز مرہ کے آئٹمز ایک مستحکم پسند میں شامل رہے ہیں۔اس رپورٹ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ صارفین میں آن لائن خریداری کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔جن لوگوں کو سروے میں شامل کیا گیا ،ان میں سے نصف تقریباً (45%) کا کہنا ہے کہ وہ ماہانہ کم سے کم ایک دفعہ آن لائن خریداری کرتے ہیں۔53 فیصد سے زیادہ کا کہنا ہے کہ وہCOVID-19 وَبا شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں۔ڈیجیٹل کامرس میں اس اضافے کو زبردست جدت کے ذریعے علاقے کے ڈ یجیٹل پیمنٹس ایکو سسٹم کے مطابق بنایا گیا ہے۔کیش آن ڈلیوری اور بینک ٹرانسفرز جیسے ادائیگی کے طریقوں میں ایک بار پھر سال بہ سال کمی دیکھی گئی۔اس کی بجائے اب علاقے میں60 فیصد صارفین ای کامرس کے لیے ڈیجیٹل طریقے سے ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں -- یہ چیک آئوٹ ڈاٹ کا م کی 2020 کی رپورٹ کے بعد20 فیصد اضافہ ہے۔یہ ڈیجیٹل والیٹس،in-app سوشل شاپنگ اور بائی نائو پے لیٹر(BNPL) سمیت ادائیگی کے نئے طریقوں کے لیے بھی راہ ہموار کر رہا ہے۔چیک آئوٹ ڈاٹ کام کا2021 کا گلوبل ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ in-app سوشل شاپنگ اورBNPL اختیار کرنے میں MENAP علاقے نے درحقیقت یورپ اورAPAC جیسے علاقوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔آج اس علاقے میں چار میں سے تین(76 فیصد)صارفین بتاتے ہیں کہ انھوں نے پچھلے سال فِن ٹیک جیسی کسی شکل کو استعمال کیا، جبکہ 81 فیصد کا خیال ہے کہ انھوں نے ترقی کرتے ہوئے فِن ٹیک سیکٹر سے براہ راست فائدہ اٹھایا۔چیک آئوٹ ڈاٹ کام کے ریجینل مینجر برائےMENAP ، مو علی یوسف نے کہا کہ"فِن ٹیک کے منظر پر اسٹارٹ اپس کے پنپنے اور کمرشل مارکیٹس کے کھلنے کے ساتھ ایک ترقی کرتا ہوا ڈیجیٹل پیمنٹس اور ای کامرس سسٹم صارفین کو زیادہ با اختیار محسوس کرنے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔چیک آئوٹ ڈاٹ کام 2014 سے اس علاقے میں کام کر رہا ہے اور اس نے ای کامرس کو آگے بڑھانے اورMENA میں تمام بڑی مارکیٹوں میں ادائیگی کے یکساں تجربے کی پیشکش میں خصوصی کردار ادا کیا ہے۔اس نے ہمیں مارکیٹ میں ایک بے مثال برتر مقام عطا کیا ہے جیسا کہ ہماری2021 کی رپورٹ یہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس قدر افزائش کو بارہ ماہ کی مختصر مدت میں سمو دیا گیا -- یہ ترقی پسند حکومتی پالیسیوں اور آگے کی طرف سوچنے والی حکومتوں کا ثبوت ہے جو علاقے کو کھول رہی ہیں،فِن ٹیک کی امکانی افزائش میں مدد دے رہی ہیں اور اپنی آبادی کی بدلتی ہوئی عادات اور توقعات کے مطابق اقدامات کر رہی ہیں" ۔علاقے کی فروغ پاتی ہوئی ای کامرس اور ڈیجیٹل پیمنٹ انڈسٹریز کا ایک اور اشارہ سرحد کے آر پار تجارت میں پائیدار اضافہ ہے۔اس رپورٹ کے مطابق، جو مرچینٹس ادائیگی کے بین الاقوامی چینلز اور ادائیگی کے مقامی مقبول طریقوں،دونوں کی پیشکش کرتے ہیں وہ اس علاقے کے ملکوں کو گلوبل ویلیو چین میں زیادہ موثر طریقے سے حصہ ڈالنے کے قابل بنا رہے ہیں۔علاقے میں تقریباً85 فیصد صارفین نے پچھلے بارہ ماہ میں اپنے ملک سے باہر برانڈز اور ریٹیلرز سے آن لائن خریداریاں کی ہیں،ایک تہائی(33 فیصد)نے آن لائن شاپنگ کی اولین وجہ سرحد پار سے شاپنگ قرار دی ہے۔اس سال کی رپورٹ میں یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ 2023 تک 80 فیصد بڑے یورپی انٹر پرائز مرچینٹس MENAP علاقے میں اشیاء فروخت کریں گے۔یوسف نے مزید کہا کہ" ہمارے اعداد و شمار پہلی مرتبہ یہ بتا رہے ہیں کہ MENAP نے ادائیگی کے نئے طریقے اپنانے میں یورپی مارکیٹوں کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔یہ عالمی اور مقامی مرچینٹس کو MENA میں اپنے کاروبار کو پھیلانے کا ایک غیر معمولی موقع پیش کرتا ہے۔ ہمیں اس ایکو سسٹم کے فروغ میںمدد جاری رکھنے پر فخر ہے، ہم پہلے سے اس علاقے میں افزائش کا ایک اور سال دیکھ رہے ہیں" ۔