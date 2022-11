شیئر کریں:

پاکستان میں تعینات سفیروں میں یہ بات عام ہے کہ There is no dull moment in) Pakistan)اس ملک میں حکومت یا اپوزیشن کی بابت سے کوئی نہ کو ئی ہنگامہ خیزی ضرور ہو رہی ہو تی ہے ،اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے ۔ گزشتہ چند دنوں کی سیاسی سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو محسوس ایسا ہو تا ہے کہ لندن پاکستان کا دارلخلا فہ بن گیا ہے اور یہی شہر پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے اور اہم فیصلے بھی اسی شہر میں ہو رہے ہیں ۔آج کے دور میں ویڈیو کا نفرنسنگ ایک عام سی چیز ہے لیکن بات وہیں آتی ہے کہ ہم نے آئین کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جس کا وہ حقدار تھا اوراس کا نتیجہ ہم آج بگھت رہے ہیں ۔آئین کے ایک ایک جملے میں پوری کہانی ہے لیکن ہم نے آئین کو حقیر جاننا اور ہر دور میں اس کی بے حرمتی کی گئی ہے ۔ہم ہمیشہ سے ہی آئین کے روندے جانے پر تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی آئین کا حلیہ بگاڑا گیا ہے ،اور آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنا ہم سب کا فرض ہے ہمیں اس آئین کو 1977ء کی سطح پر لانا ہو گا ۔اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے ۔اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جانی چاہیے اس کے بغیر کو ئی چارہ نہیں ہے ۔ہماری بطور قوم اوربطور ریاست بقا اس آئین سے جڑ ی ہو ئی ہے ۔اور آئین کی بقا تمام جمہوری پراسیس کی بقا ہے ۔بلکہ اس کی بقا کے لیے نہایت ہی ضروری ہے ۔جب تک کہ ڈیو پراسیسی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوں گے ،تب تک کوئی بھی معاملہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا ،نہ کوئی چور چور ہو گا اور نہ کو ئی قاتل ،قاتل ہو گا اور نہ ہی کو ئی سیاہ کا ر سیاہ کا ر ہو گا ۔قانون کی حکمرانی ہی جمہوریت کی بقا ہے ۔معیشت کی بقا بھی قانون کی بقا میں ہی ہے ۔لیکن ہم کسی بھی مثبت چیز کے حوالے سے سوچنے سمجھنے اور پر مثبت انداز میں عمل پیرا ہونے سے یکسر خالی ہیں ۔ان مقاصد کے حصول کے کے لیے عدلیہ اور ایک مضبوط نظام عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے ۔یہ ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے ایک لازمی جزو ہے جو کہ کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے ۔پاکستان کی معیشت بھی قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے باعث آج اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی اس کا حافظ ہے لیکن ہمیں بہر حال ابھی تک اس حوالے سے کوئی ہو ش نہیں آیا ہے ۔اس حوالے سے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ۔جب تک سزا اور جزا کا نظام مضبوط نہیں ہو گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔کوئی اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا اور کوئی بھی اس ملک میں کاروبار نہیں کرے گا ان حالا ت میں ہم ملک کو آگے کیسے بڑھا سکیں گے یہ ایک معمہ ہی ہے ۔

ہم بطور قوم ایک مخمصے میں پھنسے ہو ئے ہیں اور اس سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ۔اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں بطور قوم اس حوالے سے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملیں ہیں ،مواقع ضرور ملیں ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکیں ہیں یہ لاگ بات ہے ۔سابق چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری کو پوری قوم کی حمایت اور تعاون سے بحال کروایا گیا تھا ۔وہ دن تھا کہ قانون کی حکمرانی کو اس ملک میں نافذ کیا جاسکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا ،کیوں نہ ہو سکا اور اس حوالے سے کس کا کیا کردار رہا میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں ۔لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا کہ ایک سنہری موقع تھا جو کہ ضائع کر دیا گیا ۔دوسرا بڑا موقع اس ملک میں خان صاحب کو ملا جب وہ 22سال کی سیاسی جدو جہد کے بعد اس ملک کے اقتدار پر براجمان ہو ئے لیکن جو وعدے ،دعوے انھوں نے کیے وہ پو رے نہیں ہو سکے اور ملک کی صورتحال خراب سے خراب تر ہو تی چلی گئی ۔خیال تھا کہ جب خان صا حب کو اقتدار ملے گا تو وہ بتدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور نظام کو بدلیں گے لیکن انھوں نے اس حوالے سے عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا ۔لیکن جو کام انھوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ہر طریقے سے خراب کرنے کوشش کرتے رہے ان کی گرفتاریاں کروائیں ان پر مقدمات بنوا ئے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکے ۔اور اس عمل میں قوم کا وقت بھی ضائع کیا گیا اور پیسہ بھی ضائع کیا گیا ۔ان کی سیاست بھی نہایت ہی کمزور رہی ان کے خلاف ایک اتحاد بنا اور اس کے بعد ان کی حکومت چلی گئی ۔پی ڈی ایم کی شکل میں ملک پر ایک ایسا اتحاد بر سر اقتدار ہے جو کہ نہایت ہی حیرت انگیز ہے ،11سیاسی جماعتوں کا مجموعہ ہے ۔ملک کو اس وقت ایسے اتحاد کی ضرورت ہے تھی اور ہے ملک کو درپیش سنگین چیلنجز سے نکالے ،کیونکہ ملک کو درپیش مسائل اس بات کے متقاضی ہیں کہ ( collective wisdom) یعنی کہ اجتماعی دانش کے ذریعے اس ملک کو مسائل سے نکالا جائے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ۔صورتحال اس بات کی مققاضی ہے کہ پی ڈی ای کے قائدین قدرت کی جانب سے ان کو دیے جانے والے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور قوم کو متحد کرنے اور عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں ۔عوام کی امیدوں پر پورا اتریں اور پی ڈی ایم کی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں ۔چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کو بڑھا وا نہ دیا جائے ورنہ اس سے نقصان پی ڈی ایم کو تو ہو گا ہی ہو گا اس سے زیادہ ملک اور قوم کو ہو گا ،ہمیں معاملات کے حل کے لیے سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے ۔اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے ۔