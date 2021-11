نوجوت سنگھ سدھو نے دورہ کرتار پور کی ویڈیو شیئر کردی

ویڈیو مختلف کلپس جوڑ کر بنائی گئی ، سدھو کے دورہ کرتارپور کے سارے مناظر دِکھائے گئے ہیں،رپورٹ

بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رہنما اور نامور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے دورہ کرتارپور کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔میڈیارپورٹس کے مطابق نوجوت سنگھ سدھو نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر موجود اپنے تصدیق شدہ اکانٹ پر اپنی یہ نئی ویڈیو شیئر کی۔یہ ویڈیو مختلف کلپس کو جوڑ کر بنائی گئی ہے جس میں نوجوت سنگھ سدھو کے دورہ کرتارپور کے سارے مناظر دِکھائے گئے ہیں۔ویڈیو میں نوجوت سنگھ سدھو کے گردوارا دربار صاحب پر حاضری دینے کے اور ان کے پاکستانی حکام سے بات چیت کرنے کے مناظر موجود ہیں۔ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے نوجوت سنگھ سدھو نے لکھا کہ گردوارہ کرتارپور صاحب جی کا دورہ، عالمگیر بھائی چارے، امن اور لامحدود امکانات کی راہداری۔تین منٹ 59 سیکنڈز کی اس ویڈیو کو اب تک ہزاروں لائکس مل چکے ہیں جبکہ تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

Visit to Gurudwara Kartarpur Sahib Ji | The heavenly abode of Baba Nanak … the corridor of universal brotherhood, peace and infinite possibilities pic.twitter.com/zzz63ZzcjP