برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن کا پاکستانی فیشن ڈیزائنر کے نام تہنیتی خط

برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے پاکستانی فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ کے نام خط لکھا ہے۔

حال ہی میں شہزادی کیٹ مڈلٹن شہزادہ ولیم کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر آئیں تھیں جہاں ان کے لباس اور مشرقی انداز اپنانے کے خوب چرچے بھی ہوئے تھے۔کیٹ مڈلٹن کے دورہ پاکستان کے لیے لباس پاکستانی ڈیزائنر خدیجہ شاہ نے ترتیب دیا تھا۔ لوگوں کی جانب سے لباس کی پسندیدگی کے بعد کیٹ مڈلٹن بھی خدیجہ شاہ کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکیں اور ان کے نام ایک خط تحریر کیا ہے۔

برطانوی شہزادی نے اپنے خط میں پاکستانی ڈیزائنر خدیجہ شاہ کے تیار کردہ ملبوسات کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہاں کہمیری خواہش ہے ایک مرتبہ پھر آؤں۔کیٹ مڈلٹن نے ڈیزائنر کے نام خط میں مزید لکھا کہ 'دورہ پاکستان میں میرے لیے بہترین لباس کا انتخاب کرنے کا بہت شکریہ، مجھے تمام ملبوسات بے حد پسند آئے۔'خط میں انہوں نے خدیجہ شاہ کے وقت اور محنت کا بہت شکریہ ادا کیااور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔اس حوالے سے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر برانڈ کی سربراہ ڈیزائنرخدیجہ شاہ نے ایک ٹوئٹ بھی کیا۔

I was delighted to have even been considered, this is just humbling to a whole different level. However what’s most commendable is the consideration, grace and thoughtfulness of HRH the Duchess Catherine, it is no wonder that she is so respected and beloved @KensingtonRoyal pic.twitter.com/1rObILfmYR