کیا ڈاکٹر مجید نظامی مرحوم جیسے عظیم صحافی کا خلا پُر ہو سکے گا؟

مکرمی! جناب ڈاکٹر مجید نظامی کے رحلت کے دن راقم الحروف امریکہ کے مختصر دورے پر تھا اور نماز جنازہ میں شریک نہ ہونے کی محرومی کا مسلسل احساس رہا۔ جناب مجید نظامی صاحب جیسے عظیم صحافی محب وطن اور مفکر کی فوتگی سے پیدا شدہ بہت بڑا خلا ہے جو قحط الرجال کے اس دور میں شاید پورا نہ ہو سکے۔ نظامی صاحب سے ایک ملاقات میں میں نے ان سے استفسار کیا تھا کہ اس طویل عمری میں آپ سیلف ریٹائرمنٹ کیوں نہیں پسند کرتے؟ تو آپ نے مجھے ایک انگریز کا یہ قول بتایا کہ I want to die with my boots on، آپ نے یہ سچ کر دکھایا۔ چھیاسی سال کی عمر میں بھی ہسپتال میں داخل ہونے سے قبل تک آپ مصروف کار تھے۔ یہ یقیناً ان کی عظمت ہے۔ پاک و ہند کی تاریخ میں بہت کم شخصیات اس رُتبہ پر گزری ہیں۔ ان کے کارناموں ان کی سرگردگی میں نوائے وقت گروپ کی پالیسیوں کی پاکستانیت، پاکستان دشمنوں کے خلاف قلمی جہاد اور مضبوط حصار، تحریک پاکستان کو اجاگر کرنے کیلئے اہم اداروں کا قیام ہے۔ جن میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ، تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ جیسے اہم اداروں کے قیام کے اقدامات ہیں۔ (میاں فضل احمد ۔ صدر انجینئرز سٹڈی فورم (رجسٹرڈ)، چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری)