عازمین حج کے پہلے قافلے کا مدینہ منورہ میں پُرتپاک استقبال

عازمین حج کے پہلے قافلے کا مدینہ منورہ پہنچنے پر پھولوں، ٹافیوں اور سعودی کھجوروں سے استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سعودی وزارتِ حج و عمرہ کے آفیشل اکاؤنٹ کی جانب سے یہ خوبصورت تصاویر شیئر کی گئیں۔ تصاویر میں حج زائرین کو تحائف اور پھول دیتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

The arrival of the first flight of pilgrims for Hajj 1444H ????#Proclaim_to_the_People#Makkah_and_Madinah_Eagerly_Await_You pic.twitter.com/tLWX8549Qi