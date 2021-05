30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن شروع ہوگئی: این سی او سی

ملک بھر میں 30برس سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن کے نئے مرحلے کا آغاز ہوگیا۔ این سی او سی کے مطابق 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن شروع ہوگئی، 30 سال سے زائد عمرکے افراد خود کو رجسٹر کرائیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر ایس ایم ایس کریں۔

Vaccination for 30 -40 years begins today! Register yourself by sending CNIC to 1166. On receiving SMS, visit the mentioned Vaccination center on given date (or afterwards) and get vaccinated! #VaccinesWork