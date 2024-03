پاک فوج کے شہداءاور غازیوں کو سلام!

شیئر کریں:

یقیناً توانائی کا بحران‘ روزمرہ استعمال اور ضروری اشیاءخرد و نوش کی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ماہ رمضان میں بڑھنے والی قیمتوں کی وجہ سے بے حال عوام،تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بے روزگاری‘ سڑکوں اور گلیوں میں راہ چلتے مرد و خواتین سے اسلحہ کے زور پر جاری ڈکیتیاں‘ مہنگی ادویات اور اس طرح کے دیگر بہت سے مسائل ہیں ہر پاکستانی ان سے پریشان ہے اور بے بس بھی کیونکہ وہ نہ تو خود ساختہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے نہ ہی اسلحہ بردار ڈکیتوں کا کچھ بیگاڑ سکتا ہے تاہم یہ سب ایسے مسائل ہیں جن پر گڈ گورننس کے ذریعے قابو پا کر عوام الناس کی زندگی کو آسان بنایا جاسکتا ہے لیکن دہشت گردی‘ خاص کر خود کش دھما کے پاکستان اور پاکستان کی عوام کیلئے زیادہ گھمبیر شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جن کے تدارک کے لیے ایسی ہمہ گیر حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں دہشت گردی کی روک تھام کے ساتھ ہی ان عناصر کی بیخ کنی ضروری ہے جو ملک کے اندر دہشت گردوں کی حمایت میں ملوث ہیں ان کی خودکش حملوں کے لیے ذہن سازی کرتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ وہ کونسی قوت ہے جو ان دہشت گردوں کو خودکش دھماکوں کے لیے باروداور خودکار اسلحہ فراہم کرتی ہے۔ انہیں اہداف سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی وہاں تک ان کی رسائی کو یقینی بناتی ہے۔یہ کاروائی معمولی رقم یا چند ٹکوں سے ممکن نہیں جس کے لیے بھاری سرمایہ درکار ہے اور ایسے ماہر ین جو ایک نارمل نوجوان کا ”برین واش“ کرنے کے بعد اسے اس طرح کے دھماکہ خیز بم میں تبدیل کردیتے ہیں جو منصوبہ سازوں کی مرضی کے مطابق ان کے بتائے اور سمجھائے ہوئے ہدف پر پہنچ کر خود کو اڑا دے۔

امریکہ میں خود کش حملوں پر ریسرچ کرنے والے ماہر ڈاکٹر رابٹ پئپ نے 2008 ءمیں اپنے ایک ریسرچ پیپر کی ہیڈ لائن "Sucied Attacks Are A Kind of "Tactic" Planned and Organized by Extremely Trained Military Groups" لکھتے ہوئے واضح کیا تھا کہ خودکش بمبار تیار کرنا آسان مرحلہ نہیں۔ اس کے لیے کسی پیشہ وارانہ تربیت کے حامل فوج سے رکھنے والے ایسے تجربات کار ذہین افران کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک ٹیم کے طور پر عسکری رموز میں مہارت رکھنے کے علاوہ اعلیٰ پائے کے ماہر نفسیات بھی ہوں اور طبی و سائنسی بنیادوں پر ایک نوجوان کے ذہن کو بالکل صاف کرنے کے بعد اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال کر بطورخود کش بمبار ان بے گناہ لوگو ں کے اجتماعی قتل کےلئے استعمال کرسکیں جن کی خودکش بمبار کے ساتھ نہ کوئی دشمنی ہو نہ جان نہ پہچان اور خودکش بمبار ہر قیمت پر انہیں مارنے پرکمربستہ ہو۔

ڈاکٹر رابٹ پئپ بعض و امریکی برطانوی تھینک ٹینکس کی اس تھیوری کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ پاکستان دہشت گردوں یا خود کش بمبار تیارکرنے اور انہیں بھارت کے بقول اپنے ہمسایہ ملکوں کے خلاف بطور خارجہ پالیسی استعمال کرنے کا مرتکب ہوسکتا ہے۔ اس نے کسی بھی ریاست کی طرف سے مخالف ملک میں پبلک مقامات‘ مارکیٹوں‘ خاص کر ان مقامات کو جہاں بچوں اور خواتین کی آمد و رفت ہو خودکش دھماکوں کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر سیاسی مقاصد اور مفادات حاصل کرنے کی شدید مذمت اور مخالفت کی تھی۔جس کے خلاف بھارت کا احتجاج ریکارڈ پر ہے حالانکہ ڈاکٹر رابٹ نے بھارت کا نام صرف اس کے پاکستان کیخلاف دہشت گردی کے حوالے سے مسلسل الزام تراشی کے تناظر میں لیا تھا۔

یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان کے طول و عرض میں قومی تنصیبات کے علاوہ پبلک مقامات پر شیر خوار بچوں سے لیکر تھانے کچہریوں ، مزارات ، مساجد اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں پرخودکش حملے روزکا معمول تھے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی افغان طالبان کی مزاحمتی جنگ زوروں پر تھی اور بھارتی میڈیا پاکستان میں خود کش حملوں کو پاک فوج کے اپنے ہی تیارکردہ جہادیوں کے پاک فوج سے ناراضگی کا رنگ دے کر پاکستان کو دہشت گردریاست ثابت کرنے کے درپے تھا۔ امریکہ و برطانیہ میں بھارتی اور اسرائیلی لابی افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کو پاکستان کے ذمہ ڈال کر امریکی حکومت کو مجبور کررہی تھی کہ وہ پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کیلئے ©©”ڈومور“ کا دباﺅ ڈالتی رہی۔حالانکہ عالمی دفاعی تجزیہ نگار اس امر کی نشاندہی کرچکے تھے کہ بھارت اپنے خفیہ اداروں کے ذریعے پاکستان کے قبائلی علاقوں کو مرکز بناکر افغانستان کے ذریعے پاکستان میںبرپا کی گئی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عالمی میڈیا بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ پاکستان میں خود کش بمباری کیلئے افغانستان کے پاکستان سے ملحقہ صوبوں میں بھارت کی سرپرستی میں درجنوں تربیتی کیمپ متحرک ہیں ۔تاریخ کے اور اق گواہ ہیں کہ اس وقت پاکستان میں واحد ادارہ پاک فوج ہی تھی جس نے ہزاروں افسران وجوانوں کی قربانی دے کر پاکستان پر مسلط کردہ دہشت گردی کیخلاف ایک ناقابل یقین طویل جنگ لڑی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کیا۔

افغانستان پر افغان طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد امید ہوچلی تھی کہ افغان بارڈر اب مزید پاکستان میں دہشت گردی کیلئے استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اُمید اس وقت دم توڑ گئی جب افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی تو ختم نہ ہوئی البتہ افغان عبوری حکومت پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت کرتی نظر آئی۔ دہشت گرد امریکی فوج کی طرف سے کابل میں چھوڑا ہواجدید اسلحہ افغان عبوری حکومت کے تعاون سے زیرپاکستان میں استعمال کرنے لگے۔جس میں حالیہ نیا اضافہ بارود سے بھری گاڑی کا شمالی وزیرستان کے علاقے میرعلی میںآرمی چیک پوسٹ سے ٹکرایا جانااور خود کش حملہ آوروں کی فائرنگ ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف جوابی کاروائی میں لیفٹینٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد بدر کے علاوہ پانچ جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پاک فوج کے افسران و جوانوں نے ملک کی سلامتی اور اور قوم کے تحفظ کیلئے جان کا نذرانہ دیا ہو۔ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ایک طرف ملک دشمن عناصر نہ صرف دہشت گردی کی کاروائیوں کوجاری رکھے ہوئے بلکہ اب اس میں بارود سے بھری گاڑیوں کا استعمال بھی ماضی کی طرح پھر سے شروع ہوگیا ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے اقتدار سے دوری کو بنیاد بناکرکچھ عناصر سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈہ کی یلغار برپا کیے ہوئے ہیں۔گو پی ٹی آئی کی قیادت خود کو اس طرح کے پروپیگنڈہ سے بری الذمہ قرار دے رہی ہے لیکن پروپیگنڈہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس صورت حال میںسلام ہے پاک فوج کے ان افسران اور جوانوں پر جو ملک کے اندر اپنے خلاف استعمال ہونے والی انتہائی تلخ زبان پر دلبرداشتہ ہونے کی بجائے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لڑبھی رہے ہیں اور شہادتیں بھی قبول کر رہے ہیں۔