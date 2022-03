 میں آپ کو اپنی زندگی کی ساتھی کے طور پر اپنے ساتھ رکھ کر خوش ہوں:وسیم اکرم

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق مایہ ناز کرکٹر وسیم اکرم نے اپنی اہلیہ کو انکی سالگرہ کے موقعے پر پیار بھرا پیغام شئیر کیا ہے۔

وسیم اکرم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شنیرا کی 40 ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایک خوبصورت انسان بن گئی ہیں، اور مزید بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔

Happy 40th birthday my love-you have grown into such a beautiful human being & you will only get better.I love having you by my side as my life parter, you make every day worth living.Thank you for all you do for me,our children,our families &for Pakistan!We love you @iamShaniera pic.twitter.com/TfImy6o5bJ