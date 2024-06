شیئر کریں:

لندن عارف چودھری

پاکستان نے10 سے 14 جون تک ہونے والے لندن ٹیک ویک 2024 میں "ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان" برانڈ کے تحت اپنی تکنیکی ترقی کو عالمی ٹیک کمیونٹی کے سامنے پیش کیا۔ لندن ٹیک ویک ٹیکنالوجی کا ایک عالمی جشن ہے، جو ایک ہفتے تک جاری رہنے والے میلے میں جدید ترین مفکرین اور مستقبل کے ہنر کو اکٹھا کرتا ہے۔

لندن ٹیک ویک میں پاکستان کی شرکت پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ (PSEB)، پاکستان IT انڈسٹری ایسوسی ایشن اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے درمیان باہمی تعاون سے ممکن ہوئی۔ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان پویلین جدید ترین حل کو اجاگر کرتے ہوئے متنوع IT ورٹیکلز سے 9 اعلی درجے کی آئی ٹی کمپنیوں کی نمائش کی۔ ان کے ڈومینز میں آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI)، انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT)، کلاؤڈ سلوشنز، سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ، سائبر سیکیورٹی، روبوٹکس، اور ای کامرس شامل ہیں۔

پاکستان میں آئی ٹی کی صنعت نے غیر معمولی ترقی کا تجربہ کیا ہے، برطانیہ مسلسل پچھلے دو سالوں سے IT/ITeS برآمدات کے لیے دوسری سب سے بڑی منزل ہے۔ اس ترقی کو 100 سے زیادہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس، 600,000 آئی ٹی پیشہ ور افراد کی ایک ہنر مند افرادی قوت، 75,000 آئی ٹی گریجویٹوں کا سالانہ اضافہ، اور ایک فروغ پزیر اسٹارٹ اپ کمیونٹی سے تعاون حاصل ہے۔ پاکستان اپنے وافر انسانی وسائل کی وجہ سے تیزی سے ایک نمایاں عالمی ٹیکنالوجی کی منزل کے طور پر ابھر رہا ہے۔ مزید برآں، کیرنی کا 2023 گلوبل سروسز لوکیشن انڈیکس پاکستان کو آف شور آؤٹ سورسنگ سروسز کے لیے سب سے زیادہ مالیاتی طور پر پرکشش مقام کے طور پر شناخت کرتا ہے۔

ایچ ای ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک سرکاری بیان میں، لندن ٹیک ویک میں پاکستان کی شرکت کے لیے اپنے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "مجھے خوشی ہے کہ پاکستان اس باوقار عالمی تقریب میں اپنی ٹیکنالوجی کی مہارت اور جدت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہماری شرکت ہماری ناقابل یقین صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ عالمی سطح پر پاکستان کی ترقی پذیر آئی ٹی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مختلف طریقوں کی تلاش کر رہا ہے، بورڈ کے ڈائریکٹر بزنس ڈویلپمنٹ اینڈ پارٹنرشپس، پاکستان کو ایک اہم ٹیک ڈیسٹینیشن کے طور پر پوزیشن دینے کے اپنے ادارے کے وڑن کو شیئر کرتے ہوئے مزید کہاPSEB، TDAP کے ساتھ پاکستانی IT کمپنیوں کو جامع مدد فراہم کر رہا ہے جس میں کاروبار کو فروغ دینے اور نئی شراکت داریوں کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر پیش کش کرنا شامل ہے۔

لندن ٹیک ویک 2023 پاکستان کے لیے اپنی IT/ITeS کمپنیوں کو ایک بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم پر ظاہر کرنے کا ایک بروقت موقع پیش کرتا ہے، جس میں خاص طور پر یورپی مارکیٹ، خاص طور پر برطانیہ میں، جو کہ IT مارکیٹ کا اہم حصہ رکھتا ہے، میں کاروبار کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی معیشت کے طور پر۔

چیلنجوں کے باوجود، پاکستان اس سال بڑے ایونٹس میں شرکت کے ذریعے ٹیک انڈسٹری میں نمایاں اثر ڈال رہا ہے۔ پاکستان کو ایک منافع بخش ٹیک ڈیسٹینیشن کے طور پر برانڈ کرنے اور اس کی بین الاقوامی موجودگی کو بڑھانے کے لیے PSEB کا نیا طریقہ مثالی رہا ہے۔ لیپ، گیٹیکس دبئی، اور ڈبلن ٹیک سمٹ میں پچھلی کامیابیوں کی بنیاد پر، پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں نے اپنے افق کو وسیع کیا ہے اور عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا مظاہرہ کیا ہے۔