 چودھری پرویز الٰہی وزارتِ اعلیٰ کے امیدوار ہونگے: مونس الٰہی

لاہور: پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مونس الٰہی کا پنجاب اسمبلی کی وزارتِ اعلیٰ کے حوالے سے اہم بیان سامنے آ گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ روز مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ساجد بھٹی کی زیر صدارت ہوا۔

Yesterday PML parliamentary party chaired by parliamentary party leader @SajidBhattiPP67 in Punjab Assembly held its meeting and it was decided unanimously that @chparvezelahi is cm candidate. pic.twitter.com/Te6IFvpyKd