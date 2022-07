ہم بینکوں سے کہیں گے وہ شرح سود کو کم کریں: مفتاح اسماعیل  

اسلام آباد: وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ہم بینکوں سے کہیں گے وہ شرح سود کو کم کریں۔

وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ اسٹیٹ بینک میں ابھی میٹنگ ہوئی ہے، حکومت ان تمام لوگوں کے لیے میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ لون اسکیم جاری رکھے گی جن کی قرض کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں اور جنہوں نے بیعانہ ادا کیا ہوا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم بینکوں سے بھی کہیں گے کہ وہ شرح سود کو کم کریں۔

Just had a meeting at the SBP. The government will continue with the MGMP housing loan scheme for all those whose loan applications have been approved and who have paid advances (bayana). We will also ask the banks to reduce the interest rate charged. 1/2