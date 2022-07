کے ٹو سر کرنا خواتین کی طرف سے ایک عظیم کارنامہ ہے:شیریں مزاری  

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی رہنما شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ کے ٹوسر کرنا خواتین کی طرف سے ایک عظیم کارنامہ ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیریں مزاری نے کے ٹو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہِ پیما ثمینہ بیگ کو مبارکباد دی ہے۔

A great achievement by our women once again. Given the opportunity our women scale heights undeterred. Congratulations to Naila & Samina - you have done us proud. https://t.co/Tb92tY0QII