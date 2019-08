پاک امریکا تعلقات کا نیا دور: وزیراعظم اور امریکی صدرکےدرمیان اہم ملاقات آج ہوگی

وزیراعظم عمران خان کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔

وزیراعظم عمران خان آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بج کر 45 منٹ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد بھی ہوں گے۔

ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان افغان امن عمل، باہمی تعاون کے فروغ ، تجارت، توانائی، دفاع اور جنوبی ایشیا میں انسداد دہشت گردی جیسے امور زیر غور آئیں گے۔

واشنگٹن پہنچنے پر وزیراعظم عمران خان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ امریکی تاجروں اور اہم پاکستانی کاروباری شخصیات وزیراعظم سے ملیں۔ وزیراعظم کچھ دیر بعد واشنگٹن کے سٹیڈیم میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق آج پاک امریکا تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے۔

وائٹ ہاؤس آمد پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خصوصی مہمان وزیراعظم عمران خان کا استقبال کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر کے درمیان دو ملاقاتیں شیڈول۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں وائٹ ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کی ملاقاتوں پر لگی ہوئی ہیں۔

ادھر وزیراعظم عمران خان نے واشنگٹن میں مصروف دن گزارا۔ وزیراعظم عمران خان سے پاکستانی سفارتخانے میں ڈیموکریٹ پارٹی کے بااثر رکن اور معروف تاجر طاہر جاوید کی قیادت میں امریکی کاروباری افراد نے ملاقات کی۔

وزیراعظم نے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی بھی پیشکش کی۔ امریکی کاروباری افراد نے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کی تعریف کی۔

پاکستانی سفارتخانے میں وزیراعظم سے پاکستانی نژاد امریکی سرمایہ کار سہیل خان نے بھی ملاقات کی۔ اس دوران پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان واشنگٹن پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ائیرپورٹ سے پاکستان ہاؤس تک واشنگٹن کی سڑکوں پر قومی اور پی ٹی آئی کے پرچموں کی بہار نظر آئی۔ کھلاڑیوں سمیت تمام پاکستانیوں کا جوش وجذبہ نمایاں تھا۔ ڈھول بجا کر وزیراعظم کو خوش آمدید کہا گیا۔

پاکستانی سفارتخانے آمد پر وزیراعظم عمران خان کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ وزیراعظم نے وزیٹر بُک میں خیالات تحریر کئے۔

پی ٹی آئی رہنماؤں اور پاکستانی کیمونٹی نے وزیراعظم کے دورہ امریکا پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔

وزیراعظم کی آج آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات طے ہے جبکہ عالمی بینک کے صدر اور کاروباری شخصیات بھی ملاقات کریں گی۔

عمران خان یو ایس پاکستانی بزنس کونسل کے ارکان سے بھی ملیں گے۔

وزیراعظم عمران خان کی 23 جولائی کو امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو سے ملاقات ہو گی۔

وزیراعظم عمران خان کی امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی سے ملاقات کا شیڈول بھی طے ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر

دوسری جانب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وزیراعظم عمران خان کے وفد کے رکن کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوں گے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باوجوہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کے بعد پینٹاگون کا دورہ کریں گے۔

میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ پینٹاگون میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکا کے قائم مقام وزیر دفاع رچرڈ اسپینسر سے ملیں گے۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفورڈ سے بھی ملاقات کریں گے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ امریکی چیف آف اسٹاف جنرل مارک اے ملے سے بھی ملیں گے۔

COAS at Washington, DC. On 22 July 19, after the meeting at White House as part of Prime Minister’s delegation, COAS will visit Pentagon to interact with Acting Secretary Defence Mr. Richard Spencer, CJCS Gen Joseph Dunford and Chief of Staff of US Army Gen Mark A Milley.